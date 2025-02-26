В Петербурге увеличилось количество аптек

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб за последний год заметно выросло число аптек. По имеющейся информации, это связано с оптимизацией работы аптечных пунктов. Так, за последние года в городе появилось 260 новых аптек.

В настоящее время городские власти активно контролируют соблюдение стандартов и требований в сфере фармацевтической деятельности. Эксперты отмечают, что увеличение количества аптек может положительно сказаться на доступности лекарств для жителей города. Однако некоторые специалисты предупреждают о возможном перенасыщении рынка и снижении конкуренции.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что некоторые аптеки в Петербурге испытывают трудности из-за роста цен на препараты и снижения спроса. Тем не менее, как отмечают эксперты, в целом ситуация на рынке остается стабильной.