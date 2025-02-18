В СПб растет популярность внутреннего совместительства

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным исследования, проведенного специалистами, более трети жителей Петербурга рассматривают возможность внутреннего совместительства. Это говорит о том, что многие горожане готовы расширять свои профессиональные горизонты и искать дополнительные источники дохода.

В исследовании отмечается, что практика, когда сотрудник выполняет дополнительные функции внутри компании, может быть выгодна как для работников, так и для работодателей. Для сотрудников это возможность увеличить свой доход и получить новый опыт, а для компаний – заполнить вакансии и оптимизировать расходы на персонал.

Специалисты также подчеркивают, что выбор внутреннего совместительства может зависеть от различных факторов: уровня заработной платы, графика работы, условий труда и других. В любом случае, данное исследование показывает, что практика внутреннего совместительства становится все более популярной среди жителей СПб.