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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге на поддержку рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей

В Петербурге на поддержку рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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На дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей

Губернатор Александр Беглов подписал постановления правительства Санкт‑Петербурга об одобрении соглашений между Правительством Санкт‑Петербурга и Федеральной службой по труду и занятости о выделении межбюджетных трансфертов на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда.

В соответствии с соглашениями на дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда в 2023 году из федерального и регионального бюджетов будет выделено 176,8 млн рублей.

Трансферты предоставляются для поддержки работодателей и сотрудников предприятий, а также горожан, которые находятся в поиске работы или подработки. Средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей на организацию оплачиваемых общественных работ и создание временных рабочих мест, в том числе для горожан, которые оказались в простое или под риском увольнения.

Предусмотрено также бесплатное обучение сотрудников промышленных предприятий, столкнувшихся со сложностями.

Аналогичные меры были приняты весной 2022 года и показали свою эффективность. Поддержку тогда получили около 250 работодателей. Помощь была оказана свыше восьми тысячам петербуржцев, в том числе попавшим в простой или под риск сокращения.

Наиболее востребованной в уходящем году у работодателей мерой стала организация общественных работ. Компенсация заработной платы на каждого сотрудника, принимающего участие в общественных работах, составила 59,5 тысяч рублей за 3 месяца (19,8 тысячи рублей в месяц).

В наступившем году максимальная компенсация на одного работника по этой программе достигнет 63,4 тысяч рублей за три месяца.

При организации временной занятости работодатели также смогут получить 10 тысяч рублей на создание каждого рабочего места. Максимальная сумма компенсации на сотрудника при временной занятости составит 73,4 тысячи рублей за три месяца.

На общественные работы в 2023 году планируется направить 1164 человека. На временную занятость – 1000 человек.

Обучение и повышение квалификации в рамках дополнительных мероприятий смогут пройти 500 сотрудников промышленных предприятий.

Средняя стоимость обучения на сотрудника запланирована на уровне 60 тысяч рублей, но может быть и выше. При формировании программ и определении их стоимости учитываются квалификация сотрудников и потребности предприятия.

Источник: Администрация Петербурга
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