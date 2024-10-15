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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по груминг-салонам

СПб в лидерах по груминг-салонам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербург лидирует по росту салонов для животных

Владельцы животных следят за внешностью своих питомцев и стремятся, чтобы их подопечные выглядели как можно лучше. Поэтому отрываются специальные груминг-салоны, где оказывают услуги нашим меньшим братьям.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица вышла на 1 место по росту груминг-салонов. Количество таких заведений в СПб выросло на 39%, причем средний результат по России составил 19%.

В таких местах животным оказываются различные услуги. Это спа, уход за зубами, проведение УЗИ, водные процедуры, стрижка и даже маникюр. Всего в СПб открыт 581 салон, лидером является Приморский р-н, где насчитается 90 заведений.

Кто-то воспринимает подобные салоны блажью и не понимает, для чего они нужны. Однако некоторые хозяева животных так не думают, поэтому груминг-салоны остаются востребованными.

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