ента новостей

22:24
Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»
13:47
Центры занятости открыли в Ленобласти
12:20
В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя
12:13
В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку
11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
10:34
Идеальная разница в возрасте для супругов
10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамбовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Барбершоп как стиль жизни

Барбершоп как стиль жизни

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
haftbarbershop.ru
Современные парикмахерские для мужчин называются барбершопами.

Современные парикмахерские для мужчин называются барбершопами. В них представители сильной половины человечества могут стильно подстричься и привести в порядок свою бороду. Процедуры проводятся в заведении, оформленном с учетом мужских понятий о комфорте и удобстве. При оказании услуг мастера пользуются специальной косметикой для мужчин.

На какие услуги можно рассчитывать

Мужчины посещают барбершоп с целью приведения себя в порядок и придания респектабельного вида. В haftbarbershop.ru они могут рассчитывать на такие услуги:

  • стрижка волос на голове у мальчиков и мужчин – ножницами и машинкой для стрижки;
  • бритье наголо;
  • бритье зоны бороды;
  • удаление волос с зоны бороды воском;
  • оформление бороды ножницами и машинкой для стрижки;
  • окантовка;
  • окрашивание волосяного покрова, в том числе тонирование;
  • камуфлирование седины.

В барбершопе мужчины могут рассчитывать и на косметологические процедуры. Им предлагается откорректировать форму бровей, удалить волосы из носа и ушей, привести кожу лица в здоровый вид за счет специальных масок, а также сделать маникюр.

Чем барбершопы отличаются от парикмахерских

Парикмахерские салоны универсальны. В них оказывают услуги всем обратившимся, поэтому в таких заведениях работают мастера широкого профиля. Специалистов, которые бы привели в порядок бороду или подобрали стрижку для мужчины, а также оказали ему иные услуги по уходу, в парикмахерских нет. Их можно получить в барбершопах.

Стоимость услуг

Стоимость стрижки в барбершопе обойдется мужчине 800-1000 рублей, а бороды 700 рублей. Первая услуга всегда оказывается клиентам по цене со скидкой. На сниженную стоимость клиент также может рассчитывать, если привел друга, который тоже нуждается в уходе.

Чтобы сэкономить, рекомендуется пользоваться комплексными услугами. Стрижка и приведение в порядок бороды обойдется дешевле, если они будут проводиться в одно время. Также можно получить скидки на уход за кожей лица.

Выводы

В барбершопах мужская половина человечества может рассчитывать получить полноценный сервис, имеющий отношение к красоте и состоянию волос и кожи лица. Владельцы заведения стремятся создать в них такую атмосферу, побывав в которой, клиенты хотят вернуться повторно. Этому способствует особый интерьер, музыкальное сопровождение, стильная одежда барберов, применение мужской косметики и качество работы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-04-2016, 23:40
Модные женские прически нового сезона
16-08-2013, 01:19
Профессиональная косметика для волос Paul Mitchell
8-06-2016, 00:11
Окрашивание волос в технике балаяж
5-04-2016, 22:53
Уход за прической
15-03-2016, 22:43
Новый вид эпиляции – лазерная
25-08-2017, 20:00
Проект «Мода в Музее» - День бороды

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
128
Сегодня, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
331
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
409
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
720
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
Наверх