Барбершоп как стиль жизни

Современные парикмахерские для мужчин называются барбершопами. В них представители сильной половины человечества могут стильно подстричься и привести в порядок свою бороду. Процедуры проводятся в заведении, оформленном с учетом мужских понятий о комфорте и удобстве. При оказании услуг мастера пользуются специальной косметикой для мужчин.

На какие услуги можно рассчитывать

Мужчины посещают барбершоп с целью приведения себя в порядок и придания респектабельного вида. В haftbarbershop.ru они могут рассчитывать на такие услуги:

стрижка волос на голове у мальчиков и мужчин – ножницами и машинкой для стрижки;

бритье наголо;

бритье зоны бороды;

удаление волос с зоны бороды воском;

оформление бороды ножницами и машинкой для стрижки;

окантовка;

окрашивание волосяного покрова, в том числе тонирование;

камуфлирование седины.

В барбершопе мужчины могут рассчитывать и на косметологические процедуры. Им предлагается откорректировать форму бровей, удалить волосы из носа и ушей, привести кожу лица в здоровый вид за счет специальных масок, а также сделать маникюр.

Чем барбершопы отличаются от парикмахерских

Парикмахерские салоны универсальны. В них оказывают услуги всем обратившимся, поэтому в таких заведениях работают мастера широкого профиля. Специалистов, которые бы привели в порядок бороду или подобрали стрижку для мужчины, а также оказали ему иные услуги по уходу, в парикмахерских нет. Их можно получить в барбершопах.

Стоимость услуг

Стоимость стрижки в барбершопе обойдется мужчине 800-1000 рублей, а бороды 700 рублей. Первая услуга всегда оказывается клиентам по цене со скидкой. На сниженную стоимость клиент также может рассчитывать, если привел друга, который тоже нуждается в уходе.

Чтобы сэкономить, рекомендуется пользоваться комплексными услугами. Стрижка и приведение в порядок бороды обойдется дешевле, если они будут проводиться в одно время. Также можно получить скидки на уход за кожей лица.

Выводы

В барбершопах мужская половина человечества может рассчитывать получить полноценный сервис, имеющий отношение к красоте и состоянию волос и кожи лица. Владельцы заведения стремятся создать в них такую атмосферу, побывав в которой, клиенты хотят вернуться повторно. Этому способствует особый интерьер, музыкальное сопровождение, стильная одежда барберов, применение мужской косметики и качество работы.