Отели СПб станут дороже

«Питерец.ру» отмечает, что со следующего года повысится стоимость проживания в гостиницах и отелях СПб. Это связано с введением турналога, который станут использовать вместо курортного сбора.

В 2025 году приезжие будут доплачивать 1% к тарифу отеля, в 2026-м – 2%, а в 2027-м – ставки вырастут до 3%. По крайней мере, это предусмотрено законопроектом, который сейчас проходит антикоррупционную проверку. Велика вероятность, что этот закон будет окончательно утвержден.

При этом стоимость проживания в отелях Северной столицы растет и так. Это связано с повышением себестоимости оказываемых услуг. Ну а туристический налог еще больше увеличит затраты проживающих.

Напоминаем, что в 2024 году в Северной столице действовал курортный сбор. Приезжие доплачивали 100 руб. за каждый день проживания в гостинице. На эти средства развивали инфраструктуру города.