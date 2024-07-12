Вот вам и курортный сбор!

«Питерец.ру» отмечает, что взимаемый с туристов курортный сбор принес Северной столице 207 млн. руб. Причем 72,5 млн. руб. поступили в прошлом месяце. Все эти деньги будут направлены на развитие туризма в СПб.

Напоминаем, что курортный сбор введен в качестве эксперимента. Он предполагает, что приехавшие в Петербург туристы платят 100 руб. за сутки пребывания в городе. При этом некоторые категории граждан освобождены от такой платы – например, многодетные семьи, лица, работающие по договору, участники СВО.

Курортный сбор продолжит свое существование до конца года, после чего будет заменен туристическим налогом. Далее с туристов начнут взимать 1% от стоимости проживания в гостинице, после чего к 2029 году налог планируют увеличить до 5%.