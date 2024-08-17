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Питерец.ру » Экономика » Оставят ли курортный сбор для соседей?

Оставят ли курортный сбор для соседей?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dzen.ru
Освободят ли от курортного сбора в Петербурге гостей из Ленобласти?

«Питерец.ру» отмечает, что курортный сбор уже принес Северной столице 340 млн. руб. Сумма поступлений в казну по этому направлению превысила те ожидания, которые имелись.

При этом возникает вопрос: «Нужно ли продолжать взимать курортный сбор с жителей Ленобласти, приезжающих в СПб?» В туристическом комитете Смольного считают, что здесь не все однозначно.

С одной стороны, Ленобласть считается другим регионом, и ее граждане платят сбор на тех же условиях, что и остальные граждане РФ. Но не исключено, что когда эта система будет заменена на налог, тогда туристы из области будут освобождены от его уплаты, поскольку СПб и Ленобласть являются единой агломерацией.

С другой стороны, если петербуржцы приезжают в ЛО, то они платят не как соседи, а как и остальные россияне. Поэтому вопрос с курортным сбором и туристическим налогом для соседей не прост. Возможно, будет принято какое-то компромиссное решение.

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