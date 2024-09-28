Туристический налог будет расти

Туристическая отрасль Петербурга продолжает активно развиваться. Эта сфера уже вернулась к показателям, характерным до пандемии. Положительная динамика продолжается.

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб делают большую ставку на туристический налог. В этом году в городе на Неве действовал курортный сбор, и, начиная с апреля, его заплатили уже свыше 1,5 млн. человек. В итоге казна Петербурга пополнилась примерно на полмиллиона, хотя планировалось 310 тыс. руб.

Со следующего года в СПб будет действовать туристический налог. Северная столица ожидает принять 10 млн. туристов и собрать с них 1 трлн. руб. По крайней мере, город будет ориентироваться на эту цифру. Опыт показал, что туристы нормально реагируют на сборы – не зря наблюдается увеличение турпотока, а не его уменьшение.