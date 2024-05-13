В Петербурге нарушителей закона о курортном сборе будут штрафовать

Комиссия по вопросам правопорядка и законности поддержала проект изменений в городской Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за нарушения закона о курортном сборе. В обсуждении документа приняли участие парламентарии и представители городского Комитета по развитию туризма.

Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы для гостиниц – за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр, за нарушения порядка учёта плательщиков сбора. Их величина в зависимости от нарушения – от трёх до ста тысяч рублей. Турист, не оплативший курортный сбор, заплатит штраф от пятисот до двух тысяч рублей.

– Мы поэтапно входим в эксперимент. С 1 октября ставка курортного сбора равнялась 0. Его взимание фактически началось с 1 апреля. За месяц собрано около 20 млн рублей, по предварительным подсчётам. Разработана автоматизированная информационная система для администрирования сбора. Продолжается формирование реестра объектов размещения. В нём уже порядка тысячи объектов. На текущем этапе планируется ввести ответственность за нарушения закона о курортном сборе. Проект изменений в КоАП подготовлен на основе опыта регионов, в которых курортный сбор действует уже не один год, – прокомментировал новшества председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Он акцентировал внимание на том, что от уплаты курортного сбора освобождены туристы, входящие в 21 льготную категорию. Это примерно от 30 до 50 процентов гостей города, подчеркнул руководитель Комитета. Список льготников может быть расширен. Председатель комиссии Константин Чебыкин попросил Сергея Корнеева проработать вопрос освобождения от уплаты сбора граждан, которые навещают своих родственников-участников СВО, проходящих лечение в Санкт-Петербурге. Им предоставляется проживание в гостиницах Министерства обороны на льготных условиях, но курортный сбор они должны оплачивать.

Ещё один акцент – на планах использования средств курортного сбора. В этом году они будут направлены на реконструкцию Московских триумфальных ворот и на благоустройство пляжей «Дюны» и «Ласковый» в Курортном районе. Такое решение принял Общественный совет по курортному сбору.