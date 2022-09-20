Ипотека снова актуальна

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился объем ипотечного кредитования. Так в августе в Петербурге было оформлено 10773 займа. Это на 25% выше, чем в мае. В Росреестре отметили, что в мае количество таких займов серьезно сократилась. Но теперь наблюдается очередное повышение.

В данной ситуации нет ничего удивительного. Экономика восстанавливается после весенних событий. Заработали льготные программы и другие меры поддержки. Инфляция оказалась ниже, чем ожидалось.

Люди увидели, что страна эффективно справляется с экономическим давлением Запада. В таких условиях многие граждане почувствовали себя увереннее. Тема ипотеки снова стала актуальной. Так что все легко объяснимо.