ента новостей

08:05
Что убивает смартфон?
08:03
Койки увеличивают
08:01
Ипотека снова актуальна
18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
18:49
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»
18:48
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств
18:45
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
18:19
Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ
14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
14:09
В Петербурге дорожный кофликт закончился поножовщиной
13:46
В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой
13:41
В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик
13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
11:42
В Петербургском институте Росгвардии тренировались ставить рекорд по буксировке 19-тонного грузовика
11:35
На КАД столкнулись два большегруза
10:32
Вишневский раскритиковал Кадырова
10:22
Британия прощается с королевой Елизаветой
10:08
В Петербурге 10-летний мальчик попал под иномарку
10:02
Пандемия завершена?
09:47
В Прибалтику и Польшу теперь нельзя
09:25
27 человек погибли и 20 получили ранения в результате крушения автобуса в Китае
09:14
В Ленобласти подросток позаимствовал автомобиль у взрослых и вылетел в кювет
09:08
В Ленобласти столкнулись два мотоциклиста
21:23
СКА плохо настроился на матч с «Северсталью», но смог победить по череповецкий клуб по буллитам
19:36
В Калининском районе драка закончилась стрельбой
15:01
В Ленобласти мужчина зарубил шашкой своего приятеля
14:33
Петербургский закон о КРТ нанес серьезный урон репутации Беглова – политолог Елисеева
12:13
Пенсионерка из Выборга перевела аферистам почти 170 тысяч рублей
12:08
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю про ДТП и передала аферистам 230 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Ипотека снова актуальна

Ипотека снова актуальна

0
4
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
stroyday.ru
На рынке ипотечного кредитования снова подъем

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился объем ипотечного кредитования. Так в августе в Петербурге было оформлено 10773 займа. Это на 25% выше, чем в мае. В Росреестре отметили, что в мае количество таких займов серьезно сократилась. Но теперь наблюдается очередное повышение.

В данной ситуации нет ничего удивительного. Экономика восстанавливается после весенних событий. Заработали льготные программы и другие меры поддержки. Инфляция оказалась ниже, чем ожидалось.

Люди увидели, что страна эффективно справляется с экономическим давлением Запада. В таких условиях многие граждане почувствовали себя увереннее. Тема ипотеки снова стала актуальной. Так что все легко объяснимо.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-05-2021, 08:57
Ипотека в апреле
22-01-2022, 09:39
Ипотека может подорожать
15-02-2020, 10:04
Ставки по ипотеке снизились
13-09-2016, 09:09
Набиуллина обеспокоена
29-08-2022, 08:42
Что с выгодной ипотекой?
10-04-2013, 10:16
Банк ВТБ24 стал лидером ипотечного кредитования в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Вчера, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
85
Вчера, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
90
Вчера, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
0
90
Вчера, 11:35
На КАД столкнулись два большегруза
Наверх