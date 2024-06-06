Западный бизнес желает сотрудничать

«Питерец.ру» отмечает, что ПМЭФ-2024 позволил увидеть, как деловое сотрудничество продолжается несмотря на санкции. Среди участников форума оказались и бизнесмены недружественных государств.

По словам Витторио Торрембини, возглавляющего одно из объединений итальянских предпринимателей, бизнесмены Европы желают по-прежнему взаимодействовать с Россией. Это отличная возможность продавать собственные товары. Прагматично мыслящие предприниматели просто не видят другого выхода, поэтому сотрудничают с РФ.

Практически такой же тезис выдвинул Роберт Эйджи (изображен на фото) – глава торговой палаты США в России. По его словам, компании, которые могли остаться в РФ и продолжить работать по-тихому, сделали это. Так что многие западные предприниматели не желают подчиняться своим властям.