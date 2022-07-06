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Питерец.ру » Общество » Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции

Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции

Статистика Центра занятости показала положительную динамику по зарплатам. Доход петербуржцев вырос на 4-7%. Однако инфляция составила 16%, поэтому уровень жизни жителей города ухудшился.

Как сообщают в «Центре занятости населения Санкт Петербурга», зарплата петербуржцев в среднем составляет 82 тыс 47 рублей в месяц. Рост дохода по сравнению с прошлым годом составил 4%. В сфере рабочих специальностей рост составил 24%, в закупках – 12%, в искусстве и масс-медиа – 13%. Наименьший прирост заметен в IT (10%). Некоторые сферы демонстрируют спад. Зарплаты домашнего персонала снизились на 15%, представителей науки и образования – на 2%.

Как полагают аналитики, в дальнейшем на доход будут влиять геополитический кризис и другие условия мировой экономики. Однако уже сейчас, по сообщениям экспертов Headhunter, треть работодателей хочет пересмотреть размер оплаты труда.

Стоит помнить и об уровне инфляции. Он составил 16%. При этом подорожали и товары первой необходимости. На фоне сложившейся экономической ситуации в регионе представители администрации Александра Беглова повысили свою зарплату. Теперь они будут получать надбавку в виде двух дополнительных окладов. Рост зарплаты составил около 20%.

Все факты указывают на то, что небольшой рост зарплат не повлияет на жизнь горожан позитивно. Более того, некоторые из них сомневаются в правдивости предоставленных данных.

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