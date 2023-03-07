Городу выдадут 14 миллиардов

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве получит средства на развитие инфраструктуры. Речь идет о сумме в 14 млрд руб. Деньги будут предоставлены в рамках бюджетного кредитования. Они поступят из федерального центра.

Об этом сообщил глава города Александр Беглов. Средства пойдут на развитие транспортных проектов. Это строительство развязок, а также приобретение 169 трамвайных вагонов. Кредитные средства также предназначены для строительства метро. В Петербурге появятся новые станции.

Напоминаем, что такие кредиты выдаются сроком на 15 лет по ставке 3%. При этом у городов есть возможность для досрочного погашения. Деньги выдаются на инфраструктурные проекты. Эта возможность появилась в марте текущего года.