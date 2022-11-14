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Питерец.ру » Экономика » Фестиваль DESIGN ACT подвел итоги

Фестиваль DESIGN ACT подвел итоги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
С 10 по 13 ноября 2022 года в Центре современного искусства Винзавод прошел Международный фестиваль DESIGN ACT

Фестиваль, проходивший в 2006–2012 годах, вернулся через 10 лет, чтобы провести масштабную ревизию отечественного промышленного дизайна. В экспозиции были представлены: выставка «Ревизия. История» – мультимедийный аудиоспектакль, посвященный основным вехам истории советского дизайна от авангарда до России нового времени; выставка «Ревизия. Настоящее» представила работы современных промышленных дизайнеров и дизайн-бюро, работающих в разных сферах – мебель, спортивное оборудование, инновационные технологии, городская среда и социально ответственный дизайн и др.; «Ревизия. Будущее» была представлена в виде мультимедийной инсталляции работ победителей Открытого конкурса промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт 2022», проходившего в рамках фестиваля с 14 июня по 16 октября. Кейс-задания для конкурса предоставили ведущие госкорпорации, такие как Роскосмос, Росатом, ОАК, ОСК и др. Всего в конкурсе было 12 кейс-заданий в четырех основных номинациях: «Дизайн транспортных средств», «Космический дизайн», «Территория высоких технологий» и «Город будущего: 2070». 
В рамках фестиваля, кроме выставок, состоялась стратегическая сессия и форум, в котором приняли участие Сергей Новиков, Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам; Алексей Ученов, Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации; Сергей Кравцов Министр просвещения Российской Федерации; Алексей Рахманов, Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации; Александр Журавский, Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам; Дмитрий Колобов, Директор Департамента развития социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Константин Михайлик, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Людмила Цой, Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и другие.
В течение трех дней на форуме DESIGN ACT состоялось 13 мероприятий – дискуссии, круглые столы и лекции на самые разные темы, посвященные промышленному дизайну и его приложению в самых разнообразных сферах нашей жизни – от транспорта до космоса, от социально-ответственного дизайна до высоких технологий.
В течение четырех дней фестиваль DESIGN ACT посетило более 3 тысяч человек.

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