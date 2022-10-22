Долгов стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в России наблюдается сокращение долговой нагрузки граждан. В настоящий момент ее уровень составляет 11,4%. Это лучшие результаты за последние 7 лет.

В начале 2022 года доля кредитных выплат, если сравнивать с доходами, была на уровне 11,6%. В ЦБ уверены, что этого удалось достичь за счет снижения задолженности по необеспеченным кредитам.

Такая ситуация может возникать по причине сокращения кредитных выплат или увеличения роста доходов. Это свидетельствует о повышении благосостояния. Еще люди стали отказываться от новых кредитов.

При этом наблюдается активность в сфере ипотечного кредитования. Люди начинают оформлять новые займы, воспользовавшись льготными программами. Ипотека по низким ставкам стала очень выгодной.