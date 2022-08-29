Что с выгодной ипотекой?

«Питерец.ру» отмечает, что в этом месяце стали появляться новые ипотечные предложения. Чтобы сэкономить на покупке жилья в ипотеку, необходимо оформить кредит на выгодных условиях.

Сейчас основным трендом в сегменте ипотечного кредитования стала субсидированная ставка. Эта программа работает при покупке строящегося жилья. Ставка начинается от 0,01%, что предполагает наличие минимальных платежей по кредиту.

Эксперты отмечают, что некоторые застройщики сами договариваются с банками о льготной ипотеке. Это помогает быстрее продать строящуюся недвижимость. Что касается причины улучшения кредитных предложений, то это стало возможным благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ.

Напоминаем, что весной текущего года ставки на ипотеку серьезно повысились. Но постепенно в этой сфере произошло снижение. Теперь же появились дополнительные льготные программы.