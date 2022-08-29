ента новостей

13:36
В День кино обсудили первые этапы развития креативного кинопространства
13:29
На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей четыре раза за ночь будут полностью перекрывать движение
13:26
К началу учебного года Исторический парк подготовил квест-путешествие по Древней Руси из варяг в греки
13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
11:27
Оперативники задержали афериста, который обманным путем похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей
08:42
Что с выгодной ипотекой?
08:14
Проверили безопасность школ
07:21
Когда пойдет спад заболеваемости
00:15
7-й тур чемпионата РПЛ стал «туром разгромов»
14:15
Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения
13:41
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 70 тысяч рублей
13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
12:58
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнюю девочку
11:39
Более миллиона бесплатных билетов
10:22
Медведев продолжает смеяться
09:14
Кто склонен к алкоголизму
20:04
В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника
20:01
В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году»
17:23
Выставка «Red Friend»
17:15
Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу
14:53
Международная акция «Диктант Победы»
14:49
В Петербурге задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров
13:03
Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»
12:30
В Петербурге мужчину подозревают в развращении 10-летнего мальчика
12:25
Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом
12:14
В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"
12:05
В Ленобласти на федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
08:41
Таможенники борются с контрабандой
08:07
Они потеряли много
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Что с выгодной ипотекой?

Что с выгодной ипотекой?

0
105
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Появились новые программы ипотечного кредитования

«Питерец.ру» отмечает, что в этом месяце стали появляться новые ипотечные предложения. Чтобы сэкономить на покупке жилья в ипотеку, необходимо оформить кредит на выгодных условиях.

Сейчас основным трендом в сегменте ипотечного кредитования стала субсидированная ставка. Эта программа работает при покупке строящегося жилья. Ставка начинается от 0,01%, что предполагает наличие минимальных платежей по кредиту.

Эксперты отмечают, что некоторые застройщики сами договариваются с банками о льготной ипотеке. Это помогает быстрее продать строящуюся недвижимость. Что касается причины улучшения кредитных предложений, то это стало возможным благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ.

Напоминаем, что весной текущего года ставки на ипотеку серьезно повысились. Но постепенно в этой сфере произошло снижение. Теперь же появились дополнительные льготные программы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-03-2015, 12:16
Оживление ипотечного рынка с господдержкой
15-02-2020, 10:04
Ставки по ипотеке снизились
8-05-2021, 16:16
Ставки по ипотеке продолжат расти
1-03-2017, 22:21
Ипотека на новостройку
24-12-2020, 10:20
Что с ипотекой?
31-10-2016, 09:57
Кто способен оплачивать ипотеку?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
68
Сегодня, 13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
0
99
Сегодня, 11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
0
140
27-08-2022, 13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
0
122
27-08-2022, 12:58
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнюю девочку
Наверх