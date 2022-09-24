Toyota окончательно уходит

Петербургский завод «Тойота» окончательно прекращает свою работу. Японская компания приняла такое решение, поскольку не видит возможностей для дальнейшего продолжения производства.

В марте этого года работа завода была временно приостановлена. Теперь, спустя полгода, он закрывается. При этом компания перестроит свою деятельность в РФ. Производитель намерен продолжить обслуживание действующих клиентов Toyota и Lexus. Так что дилерская сеть останется.

Сотрудникам закрывшегося завода будет выплачена компенсация. Компания также предложит этим людям помощь в трудоустройстве. Руководство Toyota заявило, что решение уйти из России было для компании очень тяжелым. Но они не видят иного выхода.

«Питерец.ру» отмечает, что японский концерн столкнулся с объективными сложностями. Но в «Тойоте» предпочли не хлопать громок дверью перед своим уходом.