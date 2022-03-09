Заводы Fazer остаются

«Питерец.ру» сообщает, что хлебозаводы «Фазер» не прекращают свою работу. Компания остается на российском рынке. Так что заводы в Москве и Петербурге продолжат существование. При этом все сотрудники предприятий сохранят свои рабочие места.

Компания сейчас разрабатывает дальнейший план взаимодействия с нашим рынком. Он позволит сохранить хлебозаводы. Об этом заявила Екатерина Куриленко, которая является одним из руководителей Fazer в РФ.

Хорошо, что финский производитель не прекращает взаимодействие с Россией. Конечно, мы бы обошлись без продукции Fazer. Для потребителей это небольшая потеря. Однако многие люди остались бы без рабочих мест.

Напоминаем, что после военной операции в Донбассе и санкций Запада многие зарубежные компании прекратили свою деятельность в России. Кто-то решил временно остановить работу. Но есть и те, кто никуда уходить не стал.