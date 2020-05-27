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Питерец.ру » Экономика » Toyota на экспорт

Toyota на экспорт

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Автомобиль «Тойота», произведенные в Петербурге, будут экспортировать в Армению

Петербургский автомобильный завод Toyota продолжает развиваться даже в условиях пандемии коронавируса. В настоящий момент на предприятии начинают осваивать новое экспортное направление. Модели «Камри» и РАВ4, созданные в Северной столице, будут отправлять на экспорт в Армению.

До конца текущего года из Петербурга в столицу Армении будет отправлено 450 таких автомобилей. Раньше эти машины поставлялись из Японии. Но теперь благодаря изготовлению этих моделей в России, их стоимость удалось снизить примерно на 10%.
Для петербургского завода Армения стала третьей страной, куда экспортируют «Тойоту». До этого модели этого японского бренда, созданные в Северной столице, поставляли в Беларусь и Казахстан.

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