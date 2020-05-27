Toyota на экспорт

Петербургский автомобильный завод Toyota продолжает развиваться даже в условиях пандемии коронавируса. В настоящий момент на предприятии начинают осваивать новое экспортное направление. Модели «Камри» и РАВ4, созданные в Северной столице, будут отправлять на экспорт в Армению.

До конца текущего года из Петербурга в столицу Армении будет отправлено 450 таких автомобилей. Раньше эти машины поставлялись из Японии. Но теперь благодаря изготовлению этих моделей в России, их стоимость удалось снизить примерно на 10%.

Для петербургского завода Армения стала третьей страной, куда экспортируют «Тойоту». До этого модели этого японского бренда, созданные в Северной столице, поставляли в Беларусь и Казахстан.