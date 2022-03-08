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Питерец.ру » Экономика » Что «Тойотой» и «Лексусом»?

Что «Тойотой» и «Лексусом»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ам-сервис.рф
По какой причине приостановлена поставка японских автомобилей?

Сегодня многие компании прекращают свою деятельность в России. При этом некоторые предприятия просто взяли паузу. Например, это касается поставок автомобилей «Тойота» и «Лексус».

В данном случае ни о каких санкциях речи не идет. У японцев возникла проблема с логистической цепочкой. Поэтому поставки машин пришлось временно прекратить. Однако дилерские центры Toyota и Lexus продолжают свою работу.

Что касается петербургского завода, занимающегося производством моделей «РАВ4» и «Камри», он приостановил деятельность с 4 марта. Здесь возникает задержка комплектующих, что и повлияло на принятие данного решения.

При этом автопроизводители не намерены уходить в российского рынка. По крайней мере, сейчас такой вопрос не стоит. Россия – серьезный рынок сбыта, и адекватные компании не хотят терять имеющиеся возможности. Так что японцы не собираются громко хлопать дверью.

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