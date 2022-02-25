Торги продолжаются

«Питерец.ру» сообщал, что накануне СПб биржа приостановила торги. Однако уже в 12.30 они были возобновлены, и можно было совершать операции с ценными бумагами. Помимо этого, разрешили подачу заявок, заключение договора и выполнение прочих операций.

Сейчас на рынок бумаг очень сильно влияет ситуация на Украине. Все эти санкции и возросшая напряженность, вызванные военной операцией на Донбассе, отражаются на котировках. Цены на биржевые активы серьезно меняются.

В таких условиях одни инвесторы могут серьезно обогатиться, другие – понести огромные потери. Специалисты рекомендуют не поддаваться панике, а совершать обдуманные действия, основанные на аналитическом подходе.

При этом анализировать движение котировок сейчас довольно сложно. Экономические, политические и социальные новости всегда влияют на стоимость ценных бумаг. В каких-то случаях оно оказывается минимальным, в других – колоссальным.