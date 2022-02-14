ента новостей

13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
01:09
Досадное фиаско баскетбольного «Зенита» в Берлине
19:07
В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии
16:29
Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»
16:26
Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»
13:31
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
13:20
В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек
12:20
В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти
12:17
В Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих
12:15
Выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке
10:47
В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег
10:42
В Петербурге награждены полицейские, спасшие 3-летнюю девочку из полыньи
10:26
Это иммунитет?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Как поведут себя активы

Как поведут себя активы

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
legalforex.ru
Специалисты рекомендуют подождать с инвестициями

Инвестиции – очень модное направление. Сегодня можно встретить множество рекламных предложений по поводу открытия брокерского счета и покупки акций. Некоторые люди охотно осваивают новую для себя сферу, желая хоть немного заработать. Акции различных компаний можно купить и на СПб бирже.

При этом эксперты рекомендуют пока не совершать серьезных шагов. Лучше подождать с вложениями в различные активы. Дело в том, что на их стоимость нередко влияют важные новости. Сегодня наблюдается серьезная напряженность, вызванная украинским вопросом. Из-за этого котировки могут рухнуть. Лучше переждать, пока обстановка станет более стабильной, и тогда вложить в интересующие акции.

«Питерец.ру» считает, что это дельный совет. Если есть возможность не предпринимать шагов на бирже, лучше так и сделать. Если же вы вынуждены совершать сделки с теми или иными активами, принимайте во внимание и геополитический фактор.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-09-2021, 07:39
Не торопитесь покупать машину
5-02-2022, 11:47
На Петербургской бирже был сбой
11-01-2021, 13:05
Акции на товары и услуги в СПб - все на одном сайте
29-11-2018, 20:56
5 причин купить квартиру в летний период
5-12-2017, 20:45
Как инвестировать в ПИФы
24-11-2016, 22:10
Некоторые способы заработка в интернете!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
312
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
397
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
393
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
853
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх