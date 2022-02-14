Как поведут себя активы

Инвестиции – очень модное направление. Сегодня можно встретить множество рекламных предложений по поводу открытия брокерского счета и покупки акций. Некоторые люди охотно осваивают новую для себя сферу, желая хоть немного заработать. Акции различных компаний можно купить и на СПб бирже.

При этом эксперты рекомендуют пока не совершать серьезных шагов. Лучше подождать с вложениями в различные активы. Дело в том, что на их стоимость нередко влияют важные новости. Сегодня наблюдается серьезная напряженность, вызванная украинским вопросом. Из-за этого котировки могут рухнуть. Лучше переждать, пока обстановка станет более стабильной, и тогда вложить в интересующие акции.

«Питерец.ру» считает, что это дельный совет. Если есть возможность не предпринимать шагов на бирже, лучше так и сделать. Если же вы вынуждены совершать сделки с теми или иными активами, принимайте во внимание и геополитический фактор.