Биржи выжидают

Сегодня утром Московская биржа приостановила торги. Потом к ней присоединилась и СПб биржа. Пока нельзя подавать какие-либо заявки и заключать договоры. Это касается всех видов ценных бумаг. О сроках восстановления работы бирж пока ничего не известно. Кроме того, могут быть отозваны заявки, которые подавались ранее.

«Питерец.ру» отмечает, что такая реакция бирж является естественной. Это произошло на фоне сообщения Путина о введения войск на территорию ДНР и ЛНР. Россия намерена защитить Донбасс от агрессии со стороны Украины.

Естественно, международная обстановка накалилась. Торговля ценными бумагами в таких условиях превращается в лотерею. Поэтому биржи приняли разумное решение взять некоторую паузу. Сколько она продлится, пока неизвестно.

Сейчас вообще многое остается неизвестным. Какие кардинальные меры предпримет Запад? Как сильно упадет рубль? Что будет с нашей экономикой? Что вообще будет происходить в мире? Эти вопросы можно перечислять до бесконечности.