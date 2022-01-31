У нас дешевый бензин

«Питерец.ру» сообщает, что бензин в России занял 2 место по дешевизне средит всех стран Европы. За литр этого топлива наши соотечественники в среднем платят 51,3 руб. Дешевле этот продукт только в Казахстане. У наших соседей он стоит 35,7 руб. Тройку замкнула Белоруссия, где бензин покупают по 61 руб.

При этом самые высокие цены установлены в Нидерландах. Жители этой страны платят за бензин 169,1 руб. Еще с дороговизной этого топлива сталкиваются шведы, финны, норвежцы и датчане.

Интересно, что, несмотря на низкие цены на бензин, наши автомобилисты смотрят на ситуацию иначе. Петербуржцы жалуются на постоянное повышение стоимости топлива. Такие же настроения характерны и для других городов.

Почему такая нестыковка? Наш бензин дешевый, а воспринимается как дорогой. Ответ прост до банальности. В Европе намного выше уровень жизни, поэтому высокие цены на бензин не воспринимаются как что-то трагичное.