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Питерец.ру » Экономика » Что с транспортной реформой

Что с транспортной реформой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Транспортную реформу в Петербурге решили перенести

Пандемия коронавируса оказала влияние на многие процессы. В частности, из-за этого пришлось перенести многие программы. Например, транспортная реформа в Северной столице перенесена на 2022 год. Но хорошо, что она вообще планируется. В городе намерены обновлять транспортный состав. Причем это обновление будет достаточно масштабным.

По данным «Питерец.ру», с 2022 года начнут ежегодно выделять по 10 млрд. руб. на закупку новых трамваем и троллейбусов. Помимо этого, каждый год будет выделено 5 млрд. руб. на покупку новых вагонов метро. Еще изменится подход к обслуживанию транспорта, работе персонала, а также повысится уровень комфорта. Об этом заявил глава финансового комитета Смольного Андрей Корабельников.

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