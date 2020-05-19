Подорожали велосипеды

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на нашу повседневность. В обществе произошли колоссальные изменения. Люди вынуждены приспосабливаться к режиму самоизоляции. Это приводит к формированию новых привычек.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице заметно повысился спрос на велосипеды. Этот транспорт стал особенно актуален сейчас. Так что велосипеды стали приобретать в два раза больше. При этом стоимость такого двухколесного транспорта выросла на 29%. В среднем велосипед в Петербурге стоит до 11,2 тыс. руб.

Растущая популярность велотранспорта связана с тем, что люди не могут себе позволить привычные развлечения. В дело вмешалось распространение коронавируса и введение связанных с этим ограничений.