Продажи кроссоверов возросли

«Питерец.ру» сообщает, что в первые два месяца нового года в Северной столице увеличились продажи кроссоверов. Эти автомобилей продали почти 7000 штук. Это на 17,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярной моделью оказалась «Хендай Грета». Эти автомобили приобрели 624 человека. Далее идет «Фольксваген Тигуан», который купили 434 клиента. «Тройку» замкнул кроссовер «Митсубиси Аутлэндер». Это авто приобрели 385 раз.

Сейчас рынок поведет себя несколько иначе, поскольку экономическая ситуация в стране и в мире оказалась нестабильной. Рубль серьезно потерял в цене по отношению к доллару и евро. Произошел обвал на нефтяной рынке, и стоимость «черного золота» опустилась ниже 30 $ за баррель. Серьезное влияние на экономику оказывает и пандемия коронавируса, вызвавшая многие негативные процессы. Так что дальнейшего роста продаж автомобилей ждать не стоит.