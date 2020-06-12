Как выбрать качественное серебряное украшение

Аксессуары, изготовленные из серебра, всегда пользуются большим спросом, по этой причине нередко на рынке можно встретить подделку. Для выбора качественного украшения следует обращаться исключительно в проверенные торговые точки. Только в таких магазинах можно приобрести качественные серебряные украшения по приемлемой стоимости. Для выбора аксессуара, который не станет черным спустя уже неделю, нужно знать ряд простых правил.

Основные правила

Самый просто способ проверки подлинности изделия — рассмотреть пробу. Для изготовления ювелирных украшений мастерами используется исключительно 925 проба, являющаяся нормой. Естественно, материал может иметь и более высокую пробу, но он в основном используется для производства слитков.

Наличие бирки на серебряном украшении обязательно. Бирка выступает в качестве своеобразного паспорта. На ней указывают регистрационную информацию об ювелирном изделии: проба и вес, наличие драгоценных камней.

Как проверить качество изделия

Если попасть на мошенников, то вместо ювелирного изделия можно получить обыкновенный цинк, который может вызывать аллергию и не является долговечным металлом. Есть ряд быстрых способов, позволяющих проверить украшение, которые можно провести в торговой точке перед приобретением.

Магнит на серебряные изделия не действует. Следовательно, если украшение притягивается к магниту, то это указывает на наличие в сплаве обычных металлов.

При попадании йода на украшение из серебра оно начинает темнеть. Для проведения проверки можно воспользоваться обыкновенным мелом — реакция будет идентичной.

Если после того, как украшение соприкасается с кожей, остается темный след, то это указывает на подделку. Серебряные изделия ни при каких обстоятельствах не оставляют краску на кожном покрове.

Серебро является теплопроводным металлом. Можно попробовать попросить в магазине, чтоб продавец принес стакан с горячей водой. Если в такой воде изделие сразу нагревается, то оно изготовлено из качественного серебра.

Еще один способ — царапины. Естественно, он не подходит для новых изделий, продающихся в магазине. Маленькая царапина на незаметном участке дает возможность проверить, какой именно металл был использован. Если под следом появится темный пигмент, это указывает на отсутствие напыления. Однако на украшениях, изготовленных из качественного серебра, пигмента не должно появляться. 925 проба дает возможность противостоять всевозможным механическим действиям, за счет чего сохраняется первоначальный вид украшения.

Стерлинговое серебро

На некоторых украшениях, точнее на бирках, имеется отметка «стерлинговое серебро». Это указывает на то, что изделие имеет 925 пробу и изготовлено из сплава серебра и меди. Все украшения, изготовленные из серебра, производятся с добавлением меди. Делается это не для того, чтобы сэкономить. Чистый металл не такой стойкий, он стирается, утрачивает основные качества. Добавление меди дает возможность укрепить украшение, увеличить время носки. Однако в некоторых государствах используется лишь чистое серебро – такие украшения надевают лишь раз-два за всю жизнь.