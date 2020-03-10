Как правильно покупать драгоценности?

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора дали полезные советы петербуржцам касательно приобретения драгоценностей. По словам специалистов, такие товары не нужно покупать в маленьких торговых точках и с рук. Для этого следует обращаться в специальные магазины, имеющие хорошую репутацию на рынке.

Продажа ювелирных украшений и изделий из драгметаллов должна осуществляться только при наличии оттисков клейм и оттисков именников. Без государственного пробивного клейма можно продавать украшения отечественного производства весом до 3 граммов.

В магазине должны предоставить покупателю необходимую информацию о товаре. Речь идет об адресе изготовления и наименовании украшения, сроке гарантии, цене и условиях приобретения.