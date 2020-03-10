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Питерец.ру » Экономика » Как правильно покупать драгоценности?

Как правильно покупать драгоценности?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Роспотребнадзоре дали рекомендации относительно покупки ювелирных украшений

«Питерец.ру» сообщает, что представители Роспотребнадзора дали полезные советы петербуржцам касательно приобретения драгоценностей. По словам специалистов, такие товары не нужно покупать в маленьких торговых точках и с рук. Для этого следует обращаться в специальные магазины, имеющие хорошую репутацию на рынке.

Продажа ювелирных украшений и изделий из драгметаллов должна осуществляться только при наличии оттисков клейм и оттисков именников. Без государственного пробивного клейма можно продавать украшения отечественного производства весом до 3 граммов.

В магазине должны предоставить покупателю необходимую информацию о товаре. Речь идет об адресе изготовления и наименовании украшения, сроке гарантии, цене и условиях приобретения.

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