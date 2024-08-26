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Где и как используются двери для производственных помещений

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Специальные дверные конструкции имеют разительные отличия от обычных, что обусловлено их предназначением.

Склады, офисы, предприятия различных сфер требуют надежной защиты от внешних факторов. Двери для производственных помещений отвечают заданным критериям. Специальные дверные конструкции имеют разительные отличия от обычных, что обусловлено их предназначением.

Конструктивные особенности дверей для производственных помещений

Базу составляют гнуто-сварная рама и полотна с толстым фальцем. Элементы обеспечивают двойной притвор, достаточную защиту от шума и утечки тепла. Такие двери с одинаковым успехом устанавливаются на складе, в архиве, а также:

  • В бойлерных, котельных;
  • В электрощитовых;
  • В медучреждениях;
  • В цехах, лабораториях и пр.

Отделка должна отвечать критериям практичности и долговечности. Достаточно покрытия антикоррозийной нитроэмалью либо порошковой краской. В этом случае гарантирована стойкость к воздействию влаги и химических веществ. Еще один неоспоримый плюс – простота в уходе.


Дверь для производственных помещений

Виды дверей для производственных помещений

В зависимости от особенностей конструкции такие двери могут быть с одной либо двумя створками. Имеет значение и способ открывания – внутрь либо наружу помещения.

Технические двери поделены на типы:

  • Противопожарные. Не позволяют пламени быстро охватить весь дом.
  • Противовзломные. Предохраняют от действий злоумышленников. Имеют повышенную жесткость полотна.
  • Герметичные. Изолируют конкретное помещение, благодаря чему в нем сохраняются заданные условия: давление воздуха, температура.

Есть деление и по месту установки. Тамбурные отделяют квартиры от общего коридора. Коридорные разграничивают пространство межквартирного коридора и лифтового холла.

При выборе конкретного типа дверной конструкции важно учесть условия последующей эксплуатации. Вопрос дизайнерского исполнения в этом случае отходит на второй план. Стандартные цвета окраски изделий – серый, коричневый, белый.

Предусмотрена возможность установки любой фурнитуры: замков цилиндрового и сувальдного типа, электромагнитных и электромеханических. Можно дополнить конструкцию нажимной или статичной ручкой, дверными доводчиками.

В отдельных случаях такие двери могут быть сделаны со вставками из закаленного стекла либо металлической сетки. Это позволяет ограничить доступ к помещению, но иметь возможность наблюдать за работой оборудования или сотрудников внутри.

Технические дверные конструкции имеют невысокую стоимость. Здесь в приоритете практичность. Двери для производственных помещений нужно выбирать с учетом конкретных условий эксплуатации.

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