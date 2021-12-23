Как выбрать пенал для раздвижной двери

Пеналы для раздвижных дверей представлены в виде специального короба, который оборудован механизмом для перемещения. Конструкция устанавливается в стены проема, сверху отделывается гипсокартоном, штукатуркой, панелями или другими декорирующими материалами. В открытом положении створка двери не видна, так как полностью скрывается в пенале, экономя пространство комнаты.

Преимущества пенальных систем

Установленный пенал для раздвижной двери стремительно набирает популярность. Многие устанавливают данные конструкции взамен обычным. Те, кто уже давно пользуются такими системами, отмечают несколько положительных моментов:

дверная створка открывается плавно и бесшумно.

существенно экономится внутреннее пространство комнат;

в закрытом состоянии дверь препятствует распространению шума и сквозняков;

в открытом положении полотно незаметно, так как пенал полностью устанавливается в стену.

Разнообразие предложенных на рынке моделей позволяет добиться поставленных целей в плане удобства, функциональности и дизайна.

Виды пеналов для раздвижных дверей

Изделия бывают двух типов: одностворчатые и двухстворчатые. Первые предназначены для небольших проемов до одного метра. Такого типа конструкции устанавливаются без коробки, крепятся к стене или потолку. Второй вид пеналов состоит из двух створок, соединенных одной направляющей и в основном используются для дверных проемов более одного метра.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе двери-пенала, это материал изготовления. Фирмы предлагают изделия из множества материалов и всевозможных цветовых решений. Просматривая ассортимент конструкций, следует учитывать не только их внешний вид, но и эксплуатационные характеристики.

Чаще всего покупатели выбирают стандартные варианты для жилых помещений – из ПВХ или МДФ.

Лучшим решением для гостиной или спальни станут раздвижные двери из древесины. Для ванной или кухни подойдут двери-пеналы из пластика, способного противостоять повышенной влажности. В офисах и других общественных помещениях, как правило, устанавливают конструкции из алюминия.

Помимо материала полотна, следует также обратить внимание на фурнитуру и прочие элементы. Направляющие и кассеты в идеале должны быть изготовлены из алюминия, так они будут обеспечивать бесшумное открывание и закрывание дверей. Элементы из нержавеющей стали также актуальны, но при эксплуатации будут шуметь.