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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Разновидности порогов для пола

Разновидности порогов для пола

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
luka-samara.ru
В настоящее время порожки для полов являются фактически неотъемлемым элементом строительства любого напольного покрытия

Порожки для полов

В настоящее время порожки для полов являются фактически неотъемлемым элементом строительства любого напольного покрытия. И, например, алюминиевые порожки для пола встречаются буквально повсеместно. 

Порог для пола по своей сути представляет собой накладку, которая закрывает места стыков напольного покрытия. В настоящее время порожки решают две важные задачи: эстетическая и функциональная. Первая выражается в оформлении законченного внешнего вида пола. Вторая же представляет собой продление срока службы напольного покрытия.

Выше уже упоминалось про алюминиевые порожки для пола. Но разновидностей конечно существует больше. Так, по материалу пороги бывают:

  • Пластиковые - стойкий материал, который зачастую окрашен дополнительным ламинированным слоем;
  • Деревянные - самый распространенный тип, который долговечен и оптимален почти в любом дизайне;
  • Металл - тот же алюминий, имеет широкую цветовую гамму, крашенное покрытие и высокий показатель стойкости;
  • Камень - самый дорогой тип порогов, который отличается эстетикой и прочность, но при этом сложно монтируется.

Еще есть деление по конструкции порогов:

  • Открытый тип крепления

Отверстия для крепления порога имеются прямо на лицевой стороне. За счет этого прикрепить порог можно просто и быстро. Единственным существенным недостатком данной конструкции можно считать частую порчу внешнего вида помещения.

  • Скрытый тип крепления

Дюбеля устанавливаются в специально отведенные места для крепления. С помощью резинового молотка профиль осаживается до момента наиболее плотного контакта с основным напольным покрытием. Такие пороги эстетично смотрятся, но требуют аккуратности в установке.

Где приобрести порожки

По низкой стоимости приобрести порожки можно в компании Leroy Merlin. В ассортименте данной организации можно найти бесчисленное разнообразие порогов по самым выгодным ценам.

Оформить заказ на конкретные пороги можно непосредственно с официального сайта самой организации. Доставка будет осуществлена в самые короткие сроки. На все пороги дается большая гарантия. 

При этом к каждой модели представлено подробное описание на сайте. Имеются и отзывы со стороны реальных покупателей порогов. Узнать больше обо всем можно аналогично на сайте Leroy Merlin. Там же находятся и контакные данные, которые могут потребоваться для связи.

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