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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Отделочные материалы » Выбор напольного покрытия

Выбор напольного покрытия

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Опубликовал: Евгений Панычев
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floordealer.ru
Ремонт и отделка жилых и коммерческих помещений вынуждает их владельцев принимать определенные решения.

Ремонт и отделка жилых и коммерческих помещений вынуждает их владельцев принимать определенные решения. Это касается многих вопросов, в том числе – выбора используемых технологий и материалов.

Варианты

Какое напольное покрытие лучше подойдет для дома? Здесь существует несколько вариантов, основные из них:

  • паркет;
  • плитка;
  • ковролин;
  • линолеум
  • ламинат.

Паркет

Это эстетичное и экологичное покрытие. Паркет выглядит очень красиво, потому пользуется большой популярностью. Его нередко применяют в домах и квартирах. Однако минусами такого покрытия является высокая цена и сложность ухода. Раз в несколько лет требуется выполнять шлифовку паркета.

Плитка

Керамическая плитка хорошо подходит при использовании теплых полов. Это покрытие не боится влаги и химических веществ, не горит и отличается простотой ухода. Минусом плитки становится ее хрупкость. Поэтому такой вариант подойдет не во всех случаях.

Ковролин

Это покрытие очень приятно на ощупь. По ковролину можно без проблем ходить босиком. Но его недостатком становится быстрая загрязняемость. Для устранения проблемы требуется постоянно использовать пылесос. Но вариант подойдет любителям ковровых покрытий.

Линолеум

Преимуществом этого материала становится красивый внешний вид и низкая цена. Линолеум обладает эффектной фактурой, имитирующей дерево. Он легко укладывается и не доставляет хлопот во время эксплуатации. Но линолеум боится температурного и физического воздействия. Чтобы исключить разрывы, вам не стоит приобретать дешевые образцы.

Ламинат

Покрытие представляет собой плиту с ламинирующей поверхностью. Материал обладает высоким уровнем прочности. Он легко выдерживает физическое воздействие и перепады температур. На ламинате не остаются трещины и царапины. Материал может использоваться в течение длительного срока и не утрачивает своей привлекательности с годами. Ламинат удобен и практичен, за ним очень легко ухаживать. Но укладывать такое покрытие нужно на идеально ровную поверхность.

Что лучше

Выбор оптимального покрытия – вопрос субъективный. Для каждого владельца помещения будут свои предпочтения. Еще нужно учитывать особенности конкретного объекта. Для квартир наиболее популярным стал ламинат, для офисов – линолеум.

На сайте https://www.floordealer.ru/catalog/plitka-pvkh/filter/type-is-vinilov_laminat/apply/ купить виниловый ламинат для пола вы сможете на выгодных условиях. Кто-то же предпочтет использовать другой материал. Так что в этом вопросе все индивидуально.

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