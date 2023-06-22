Что такое UTM-параметры Google Analytics и чем они могут быть полезны для ваших кампаний

Параметры Google Analytics UTM обеспечивают анализ при отслеживании вашего трафика. С помощью меток UTM вы можете проверить отслеживание из нескольких источников в панели управления Google Analytics. Генератор ютм меток поможет вам создать необходимые метки. Таким образом, вы сможете увидеть трафик, который пришел конкретно из публикации в социальной сети, твита, изображения или электронной почты, отправленных в ваш список. После того, как вы проведете этот мониторинг, станет проще проводить A/B-тесты, которые приводят к уверенным решениям в вашей стратегии цифрового маркетинга.

Что такое UTM-параметры Google Analytics?

Параметры UTM — это строки текста, которые вы можете прикрепить к своим URL-адресам, чтобы отслеживать каждый раз, когда кто-то нажимает на них.

Они заставляют Google Analytics показывать определенные результаты, касающиеся источника трафика для этого URL. Таким образом, параметры UTM позволяют анализировать трафик с учетом того, откуда он пришел, то есть как он дошел до вас.

Эта информация очень важна, так как позволяет понять точное поведение вашей аудитории на разных цифровых каналах по отношению к конкретной кампании.

Если вы не знаете, по какому пути ваша аудитория доберется до вас, как вы рассчитываете достучаться до нее?

Почему параметры UTM так важны?

В любой маркетинговой стратегии результаты имеют гораздо большую ценность, если их измерить и понять. Если вы не можете понять, какие объявления или ссылки вызывают наибольшее количество переходов на ваш сайт, а также конверсий и продаж, вы не сможете узнать, как правильно инвестировать.

Например, если вы создадите три разных объявления и обнаружите, что они приносят клики на ваш сайт, это здорово! Но работа еще не окончена. В конце концов, вам нужно знать, какое из этих объявлений приносит больше всего кликов и конверсий. С помощью параметра UTM можно определить, какой из них работает лучше.

Таким образом вместо того, чтобы продолжать инвестировать в три объявления, вы можете вложить больше денег в то, которое приносит наилучшие результаты. Математика проста: зачем продолжать платить за рекламу, которая не приносит результатов? Анализ параметров UTM позволяет понять, чего стоит кампания, и перераспределить вложения. Параметры UTM позволяют вам проверить, какой контент наиболее эффективен в каждом социальном канале вашего бизнеса. Они позволяют вам понять, какая социальная сеть, которую использует ваш бизнес, достигает большего количества людей и вовлекает вашу целевую аудиторию.