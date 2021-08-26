Цифровой маркетинг: что следует знать о контекстной рекламе?

ента новостей

22:54
ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог
20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
19:36
В Ленобласти специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений
19:34
Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова
19:31
Музыканты Tequilajazz поддержали доноров костного мозга
12:47
В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку
11:22
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти три миллона рублей
10:44
В Ленобласти трое подростков пострадали в ДТП
10:04
На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность
09:57
Чиновники борются с нелегальной торговлей
09:22
Найдены блокадные трамваи
08:59
Пенсионеры остались довольны
15:21
Выставка «The Bounty Killart»
15:18
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:35
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии и инцесте
12:19
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Гриф»
09:59
Михаил Романов приветствовал работников верфи в рамках церемонии закладки судна «Виктор Астафьев»
09:07
Куда исчез Медведев?
08:15
Поддельных купюр стало меньше
07:26
Чем обернулся самовольный ремонт?
16:51
Международный день бокса в «Севкабель Порт»
16:44
Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»
11:39
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:33
В Петербурге жертвой аферистов стал иностранец
11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
08:50
Война с намывом продолжается
08:46
Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?
00:49
Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»
19:45
На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Цифровой маркетинг: что следует знать о контекстной рекламе?

Цифровой маркетинг: что следует знать о контекстной рекламе?

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Современный бизнес требует применения множества инструментов для продвижения и рекламы.

Современный бизнес требует применения множества инструментов для продвижения и рекламы. Цифровой маркетинг становится все более популярной концепцией. Запуск контекстной рекламы — это эффективный метод продвижения и повышения узнаваемости бренда. Что следует знать о рекламе в интернете и ее основных видах?

Инструменты интернет-маркетинга - контекстная реклама

Контекстная реклама — это, вообще говоря, рекламная система, которая позволяет отображать рекламу в поисковой выдаче и рекламной сети. Фактически, это очень мощный инструмент, позволяющий рекламодателю легко и интуитивно связаться с пользователем, который отличается определенными демографическими характеристиками, интересами или даже поведением в сети. Одним из самых популярных представителей контекстной рекламы является Google Ads.

Это решение позволяет использовать рекламные кампании с использованием:

  • Поисковой сети,
  • Рекламной сети,
  • Видео,
  • Рекламы в приложениях.

Система Google Ads постоянно развивается, что позволяет строить рекламные кампании в соответствии с актуальными тенденциями. Что немаловажно — само создание аккаунта в Google Рекламе совершенно бесплатно, что является преимуществом не только для профессионалов, но и для людей, делающих первые шаги в интернет-маркетинге.

Результаты деятельности в Google Рекламе

Чтобы объявление было показано в Google Рекламе, оно участвует в «аукционе» с другими рекламодателями. Тут учитываются такие параметры, как:

  • цена за клик,
  • показатель качества объявления.

Google уделяет много внимания высокому уровню рекламы, но также и справедливости ее таргетинга. Если показатель качества объявления низкий, это может быть связано с тем, что оно будет показываться реже или совсем не показываться.

Google Реклама также идет навстречу получателям рекламы — можно сообщить о любом слишком навязчивом сообщении. Это также можно сделать, если содержание объявления будет сочтено неприемлемым. Однако обычно перед публикацией объявлений Google оценивает их с точки зрения вышеупомянутых факторов.

Google Реклама - почему оно того стоит?

Почему Google Реклама — это хорошая форма интернет-рекламы? Можно выделить следующие ее качества:

  • Позволяет контролировать расходы на рекламу,
  • Дает возможность точного таргетинга рекламных объявлений,
  • Позволяет легко измерять эффекты,
  • Гарантирует эффект быстрее, чем SEO,
  • Позволяет размещать рекламу на YouTube и Gmail,
  • Позволяет отслеживать результаты.

Цифровые рекламные кампании

Электронный маркетинг — недорогой способ рекламировать товары для своей аудитории. Компания может передавать потенциальным клиентам коммерческие предложения в режиме реального времени, не тратя ресурсы на печать и распространение. Это особенно ценный вид рекламы, когда у бизнеса уже есть обширная клиентская база.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-10-2018, 20:40
Бесплатный мастер-класс по интернет-маркетингу
2-05-2018, 22:03
Контекстная реклама: преимущества и недостатки
1-11-2014, 00:56
Контекстная реклама — эффективная реклама
2-02-2017, 18:08
Рекламу включи – доход получи!
13-04-2015, 20:22
Рекомендации по развитию бизнеса: грамотная реклама
21-04-2020, 21:25
Особенности интернет-маркетинга

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
0
144
24-08-2021, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
0
325
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
331
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
Наверх