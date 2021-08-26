Цифровой маркетинг: что следует знать о контекстной рекламе?

Современный бизнес требует применения множества инструментов для продвижения и рекламы. Цифровой маркетинг становится все более популярной концепцией. Запуск контекстной рекламы — это эффективный метод продвижения и повышения узнаваемости бренда. Что следует знать о рекламе в интернете и ее основных видах?

Инструменты интернет-маркетинга - контекстная реклама

Контекстная реклама — это, вообще говоря, рекламная система, которая позволяет отображать рекламу в поисковой выдаче и рекламной сети. Фактически, это очень мощный инструмент, позволяющий рекламодателю легко и интуитивно связаться с пользователем, который отличается определенными демографическими характеристиками, интересами или даже поведением в сети. Одним из самых популярных представителей контекстной рекламы является Google Ads.

Это решение позволяет использовать рекламные кампании с использованием:

Поисковой сети,

Рекламной сети,

Видео,

Рекламы в приложениях.

Система Google Ads постоянно развивается, что позволяет строить рекламные кампании в соответствии с актуальными тенденциями. Что немаловажно — само создание аккаунта в Google Рекламе совершенно бесплатно, что является преимуществом не только для профессионалов, но и для людей, делающих первые шаги в интернет-маркетинге.

Результаты деятельности в Google Рекламе

Чтобы объявление было показано в Google Рекламе, оно участвует в «аукционе» с другими рекламодателями. Тут учитываются такие параметры, как:

цена за клик,

показатель качества объявления.

Google уделяет много внимания высокому уровню рекламы, но также и справедливости ее таргетинга. Если показатель качества объявления низкий, это может быть связано с тем, что оно будет показываться реже или совсем не показываться.

Google Реклама также идет навстречу получателям рекламы — можно сообщить о любом слишком навязчивом сообщении. Это также можно сделать, если содержание объявления будет сочтено неприемлемым. Однако обычно перед публикацией объявлений Google оценивает их с точки зрения вышеупомянутых факторов.

Google Реклама - почему оно того стоит?

Почему Google Реклама — это хорошая форма интернет-рекламы? Можно выделить следующие ее качества:

Позволяет контролировать расходы на рекламу,

Дает возможность точного таргетинга рекламных объявлений,

Позволяет легко измерять эффекты,

Гарантирует эффект быстрее, чем SEO,

Позволяет размещать рекламу на YouTube и Gmail,

Позволяет отслеживать результаты.

Цифровые рекламные кампании

Электронный маркетинг — недорогой способ рекламировать товары для своей аудитории. Компания может передавать потенциальным клиентам коммерческие предложения в режиме реального времени, не тратя ресурсы на печать и распространение. Это особенно ценный вид рекламы, когда у бизнеса уже есть обширная клиентская база.



