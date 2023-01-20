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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Преимущества разработки CRM для вашего бизнеса

Преимущества разработки CRM для вашего бизнеса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
itova.ru
Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на сайте https://itova.ru/ компании ООО АЙТИОВА может помочь улучшить продажи и заключать больше сделок. Адаптация CRM к вашему процессу продаж экономит ваше время. Это оптимизирует маркетинг и систематизирует то, что вы делаете лучше всего. Настраиваемое программное обеспечение CRM также упрощает отчетность, поскольку вы получаете конкретное представление о своей организации. Это поможет вам понять, что вам нужно улучшить.

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Пересмотрите цели вашего бизнеса и продаж. Если у вас есть представление о необходимом в настоящее время программном обеспечении и о том, как ваши продажи будут меняться с течением времени, вы можете определить лучшие параметры для разработки CRM.

   Преимущества настраиваемой CRM

  1. Разработайте воронку продаж

Этапы вашей воронки продаж должны отражать ваш процесс продаж. Как шаги, которые предпримут потенциальные клиенты, так и ваша вероятность закрытия сделок. С помощью пользовательской воронки вы можете точно отслеживать свои продажи. Кроме того, вы поощряете продавцов следовать передовой практике.

2. Усовершенствуйте процесс лидогенерации

Возможности часто добавляются в CRM как лиды. Например, кто-то задает вопрос на вашем веб-сайте или предлагает свою контактную информацию при загрузке руководства. Ключевым моментом является отслеживание того, откуда приходят ваши лиды, потому что это помогает вам понять, какие тактики продаж и маркетинга работают. Извлечение ключевых данных из списка сделок вместо добавления их вручную упрощает отчетность.

3. Используйте данные для создания стратегий продаж

После того, как вы настроите свою CRM для сбора различных данных, она может предоставить ключевую информацию о вашем процессе продаж и о том, как его улучшить. Использование данных для выявления поведения, основанного на чертах, помогает выявить возможности. Например: может быть, вы обнаружите, что клиенты в определенном месте очень хорошо реагируют на новую кампанию или продукт. Или, может быть, есть неожиданная демографическая информация, которая помогает предсказать стоимость сделки.

Кроме того, вы можете выполнять повторяющиеся действия, такие как планирование телефонных звонков и отправка электронных писем из CRM. Не полагайтесь на ручное «копирование и вставку» данных из одной системы в другую. Интеграция всех ваших инструментов с CRM гарантирует их эффективное использование.

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