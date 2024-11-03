Биоревитализация - возвращаем молодость коже

Упругость и эластичность кожи в молодом возрасте обеспечивает достаточный синтез гиалуроновой кислоты. Со временем его выработка замедляется и практически полностью прекращается, что отрицательно сказывается на общем состоянии кожи. Восполнить дефицит можно при помощи различных инъекционных методик.

Биоревитализация лица позволяет обеспечить свежесть и упругость кожи, замедлить процесс естественного старения, устранить признаки усталости и обезвоживания кожных покровов.

Показания к проведению процедуры

Биоревитализация рекомендуется после 25-30 лет, когда запускаются естественные процессы увядания кожи. Ее можно делать с профилактической целью, для недопущения раннего старения и обезвоживания. Выделяют следующие показания к инъекциям гиалуроновой кислоты:

снижение упругости и эластичности кожных покровов;

обвисание мягких тканей, потеря четкости овала лица;

появление мимических морщин в области лба, зоны шеи, в уголках глаз;

усугубление носогубных складок;

появление отеков и темных кругов под глазами;

ухудшение цвета лица;

чрезмерная сухость кожи, появление шелушения и раздражения.

Биоревитализация предполагает точечное введение препаратов гиалуроновой кислоты под кожу. Активное вещество не только обеспечивает необходимый уровень увлажнения, но и активизирует выработку эластина и коллагена, что препятствует преждевременному старению.

Поскольку процедура полностью безопасна для организма, противопоказаний к ее проведению немного. Биоревитализация не рекомендуется при обострении герпеса, наличии воспаленных участков в зоне введения инъекций, при индивидуальной непереносимости активных компонентов в составе средства.

Как проходит процедура

Специальная подготовка к инъекционному введению гиалуроновой кислоты не требуется. Врач-косметолог определяет зону воздействия, оценивает состояние кожи. После очищения лица и обработки его при помощи антисептика проводится непосредственное внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты в виде микроинъекций, в завершении процедуры наносится крем с асептическим и ранозаживляющим действием.

Процедура имеет накопительный эффект. Обычно рекомендуется провести не менее 3-4 сеансов, чтобы получить максимально эффективный результат. Количество сеансов определяет врач-косметолог после оценки состояния кожи лица.

Рекомендации после биоревитализации

Сразу после введения инъекций на месте уколов видны незначительные покраснения и следы. Они быстро проходят в течение нескольких часов без дополнительного лечения. В течение одного-двух дней следует отказаться от посещения бани или сауны, исключить длительное пребывание под солнечными лучами, не пользоваться декоративной косметикой и многоразовыми спонжами.