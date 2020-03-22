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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Чем может быть полезна биоревитализация в борьбе за молодость?

Чем может быть полезна биоревитализация в борьбе за молодость?

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54
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
beauty-market.com.ua
Инъективной дерматологической биоревитализацией общепринято называть технологию, что увидела свет в 1 середине 90-х лет минувшего столетия.

Инъективной дерматологической биоревитализацией общепринято называть технологию, что увидела свет в 1 середине 90-х лет минувшего столетия. Ее придумал итальянский деятель науки-дерматолог, что один из первых внес предложение в качестве способа омоложения внедрение в подкожные пласты синтезированную гиалуроновую кислоту.

Буквально биоревитализация означает активизация дерматологических слоев натуральными средствами в био уровне. Другими словами, все без исключения объединяется ко возвращению шкуре прежного актуального тонуса. Наличие гиалуроновой кислоты в коже в конкретных частях содействует протеканию актуально важных дермальных действий.

В первую очередь гиалуронка сохраняет значительную долю влажности, поддерживая природный водный баланс кожи лица также туловища. В случае если рассматривать действие гиалуроновой кислоты на уровне молекул, в таком случае одна молекулярная часть данного элемента может сохранять в сопряженном состоянии вплоть до 500 моляльных единиц воды – при этом числе вода в дерматологические покровы приобретают довольное увлажнение, однако не выражают признаков отечности.

До 35-40 летнего возраста гиалуроновая углекислота в организме располагается в необходимом уровне, поддерживая молодой внешний вид. Однако с периодом при сокращении гиалуронки понижается тургор, теряется ее бодрость и моложавость. Ключевой фактор, что ухудшает выражение био старения, состоит в наружном влиянии на кожу ультрафиолетовых солнечных проблесков.

Чем биоревитализация различается от мезотерапии?

Посредством специализированных инъекций поддерживается природное состояние увлажненности дерматологических покровов, продлевается срок существования молекул дермы, улучшается тургор и эластичность кожи, убыстряются процессы дерматологического восстановления. Для таких процедур используют специальные аппараты, подробнее о них вы можете узнать на

сайте.

Некоторые считают способ биоревитализации один с разновидностей мезотерапии, однако это совершенно не одно также в таком случае же. К количеству основных различий между данными 2-мя косметологическими процедурами необходимо отнести:

• количество сеансов, требующихся для получения ожидаемого результата омоложения (для биоревитализации это не наиболее 6 сеансов, в то время, как при мезотерапии другой раз необходимо проходить вплоть до 12 процедур, в таком случае есть вдвойне больше);

• общий результат – при биоревитализационном влиянии вы приобретаете почти мгновенные визуальные перемены, в в таком случае время, как мезотерапия вызывает изменения на клеточном уровне в протяжение конкретного промежутка периода также далеко не мгновенно;

• состав применяемого вещества – в 1 случае применяется только лишь гиалуронка, но в ином, при мезотерапии – коктейльные консистенции из разных омолаживающих средств.

Заботиться за кожей уже после биоревитализации легко. Косметологи советуют в первоначальные время уже после процедур пользоваться особыми заживляющими гелями, для того чтобы устранить возможность воспаления. Как правило сразу уже после внедрения вещества дерма краснеет, также в ней могут возникнуть маленькие гематомы – это обычная реакция. Все эти малоприятные результаты пропадут максимум через 4-7 суток, при условии соблюдения абсолютно всех советов профессионала. Исследования выявили, что гиалуроновая кислота может помочь создавать новые цепочки в дерме с поддержкой воды. По этой причине, для того чтобы результат после процедуры продолжился, высококлассные косметологи рекомендуют выпивать как возможно более чистой питьевой воды. Подобная простая рекомендация на долгое время продлит эффект молодости кожи. Кроме того необходимо избегать солярия также длительного пребывания на солнце. УФ-лучи отрицательно оказывают большое влияние на верхние слои кожи – под их воздействием драгоценный коллаген рушится, возникают морщинки также сухость.

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