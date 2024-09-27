Что такое октабины

ента новостей

21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
10:59
Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом
10:55
В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу
10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
10:17
В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку
09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
09:12
Промышленность продолжает расти
08:53
Петербуржец оказался под санкциями
00:49
Игровой день 26 сентября в КХЛ: «Адмирал» проиграл «Торпедо», «Барыс» Буцаева победил «Сочи», а Шипачёв отметился результативным баллом за минское «Динамо»
00:15
Баскетбольный «Зенит» уверенно победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «+17», Бэйкон набрал 23 очка
22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
16:50
Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры
15:23
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
15:19
В СПбГУ откроется выставка «Наука в лицах»
15:14
«Эти животные нуждаются в нашей помощи»: районы Петербурга присоединились к акции «Единой России» «Лучший друг»
15:11
В Мариинском дворце открылась фотовыставка «Россия – Китай: дружба»
15:03
Детские площадки в Петербурге оснастили видеокамерами
12:45
Ядерная доктрина изменится
11:57
Снова незаконно легализовывали мигрантов
11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
11:06
Опасные игры в России могут начать маркировать
11:02
Трассу «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 13 » Что такое октабины

Что такое октабины

0
28
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
calculate.ru
Октабины - специальная упаковка с усиленной конструкцией из плотного, жесткого гофрокартона.

Октабины - специальная упаковка с усиленной конструкцией из плотного, жесткого гофрокартона. Во многих сферах деятельности такие короба применяются в качестве полноценной замены более тяжелой и дорогостоящей деревянной тары для перевозки и хранения аморфных, сыпучих и твердых грузов.

Форма октабина

Термин “октабин” происходит от латинского слова “окто”, что дословно переводится, как “восемь”. Название упаковки отсылает на характерную для нее восьмиугольную форму, чья эргономичность и практичность в разы превосходит четырехгранные аналоги.

Октабины нашли широкое применение для упаковки товаров, нагружающих стенки короба. Секрет прочности и долговечности такой тары кроется в законах физики. Дело в том, что давление на стенки тары возрастает пропорционально ее площади, таким образом наличие сразу восьми граней и близкая к цилиндру форма улучшают жесткость конструкции, ее прочностные характеристики и сопротивляемость механическим воздействиям.

Потребителям доступно несколько видов октабин:

  • Равносторонние - максимально приближены к цилиндру, так как стороны основания короба имеют одинаковые размеры. Нагрузка и давление от плотных и тяжелых грузов симметрично распределяются по всем восьми внутренним стенкам.
  • Неравносторонние - эту упаковку отличает удлиненное основание, напоминающее прямоугольник со срезанными углами. Ее выбирают для хранения и перевозки товаров с относительно небольшим весом. Неравносторонние октабины хорошо помещаются на европаллеты, поэтому их часто приобретают для выполнения международных отправлений.

Применение октабинов

Превосходные эксплуатационные характеристики октабин обеспечили их востребованность при решении самых разных задач. Восьмигранную упаковку часто используют для доставки свежих овощей и фруктов, семян, удобрений, сахара, муки, аграрных культур. Тара подходит для хранения различных сыпучих веществ, тросов, рукавов, кабелей, для чего в ее центр устанавливают вертикальное крепление, выполняющее роль катушки.

Некоторые отечественные производители выпускают под октабины подъемники и конвейеры для максимально удобного применения восьмигранных коробов на промышленных и производственных предприятиях. Реже тару задействуют для упаковки строительных и смазочных материалов, химических реактивов. Для доставки в октабинах жидкой продукции внутрь коробов вставляют полиэтиленовые мешки.

Варианты конструкций

С конструктивной точки зрения октабины состоят из обечайки, образующей стенки, крышки и дна. В зависимости от общего числа составных элементов различают несколько видов тары:

  • Односоставная - восьмиугольный короб выполнен из цельного куска картона;
  • Двусоставные - стенки и дно собирают из одного куска картона, а крышку изготавливают отдельно;
  • Трехсоставные - стенки, крышка и дно изготавливаются из разных кусков материала.
  • Четырехсоставные - стенки короба выполнены из отдельных картонных полос.

В некоторых случаях октабины имеют самосборное дно, которое складывается по принципу “лепестков” или “ласточкиного хвоста”. Дополнительно элементы конструкции могут фиксироваться с помощью металлического крепежа или скоб.

Дополнительные возможности

Внутренний объем и возможности эксплуатации октабины можно расширить за счет применения дополнительных элементов. Например, для транспортировки сыпучих или жидких грузов внутрь тары укладывают полиэтиленовые пакеты. Для быстрой выгрузки товара в стенках или днище короба можно предусмотреть специальное отверстие. Если для обеспечения свежести и потребительских свойств продукции требуется приток воздуха, в упаковке выполняют вентиляционные зазоры. Для контроля заполненности октабины возможно устройство окна, закрытого прозрачным пластиком.

Штабелирование коробов выполняется с помощью жестких уголков. Для усиления дна, на нем закрепляют ложемент. В этом случае содержимое упаковки можно быстро извлечь путем удаления специальной задвижки, установленной на днище.

Примеры октабинов

Наиболее популярная модель - октабина 350 выполнена из высокопрочного гофрокартона. Ее конструкция состоит из двух крышек и каркаса. Сборка стенок выполняется по биговкам, при этом одна из полос крепится на скобы или клей. Упаковка рассчитана на транспортировку или хранение круглых и овальных товаров.

Еще один востребованный вариант - октабина 351. Телескопическую тару производят из плотного гофрированного картона. Ее конструкция имеет две самосборные крышки и обечайки, которая выполняет роль стенок. Чаще всего такие короба применяются для упаковки сувениров и подарков.

Модели октабинов с двумя крышками, вентиляционные отверстиями на стенках, выполненные из семислойного картона способны выдерживать нагрузку до 1050 килограмм. Упаковка этого типа является отличной заменой деревянной тары. Ее используют для фасовки картофеля, яблок, моркови, поставки свежего урожая фруктов и овощей в супермаркеты и магазины.

Заказать изготовление коробок для кондитерских изделий, цена на сайте calculate.ru

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2014, 00:30
Использование деревянной тары при транспортировке грузов
7-11-2016, 22:49
Картонная упаковка – красиво, практично и недорого
1-07-2024, 23:24
Упаковочные коробки: от выбора материала до инноваций - ключевые аспекты для эффективной защиты и транспортировки грузов
26-01-2024, 13:17
ПЭТ бутылки: характеристики и преимущества использования
28-08-2019, 18:27
Контейнеры 40 футов: особенности и преимущества эксплуатации
20-08-2016, 00:52
Биг бэги оптом от производителя – наиболее выгодные условия приобретения тары

Происшествия на дорогах

0
106
Сегодня, 10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
0
156
Вчера, 22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
0
187
Вчера, 11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
0
183
25-09-2024, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
Наверх