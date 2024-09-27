Что такое октабины

Октабины - специальная упаковка с усиленной конструкцией из плотного, жесткого гофрокартона. Во многих сферах деятельности такие короба применяются в качестве полноценной замены более тяжелой и дорогостоящей деревянной тары для перевозки и хранения аморфных, сыпучих и твердых грузов.

Форма октабина

Термин “октабин” происходит от латинского слова “окто”, что дословно переводится, как “восемь”. Название упаковки отсылает на характерную для нее восьмиугольную форму, чья эргономичность и практичность в разы превосходит четырехгранные аналоги.

Октабины нашли широкое применение для упаковки товаров, нагружающих стенки короба. Секрет прочности и долговечности такой тары кроется в законах физики. Дело в том, что давление на стенки тары возрастает пропорционально ее площади, таким образом наличие сразу восьми граней и близкая к цилиндру форма улучшают жесткость конструкции, ее прочностные характеристики и сопротивляемость механическим воздействиям.

Потребителям доступно несколько видов октабин:

Равносторонние - максимально приближены к цилиндру, так как стороны основания короба имеют одинаковые размеры. Нагрузка и давление от плотных и тяжелых грузов симметрично распределяются по всем восьми внутренним стенкам.

- максимально приближены к цилиндру, так как стороны основания короба имеют одинаковые размеры. Нагрузка и давление от плотных и тяжелых грузов симметрично распределяются по всем восьми внутренним стенкам. Неравносторонние - эту упаковку отличает удлиненное основание, напоминающее прямоугольник со срезанными углами. Ее выбирают для хранения и перевозки товаров с относительно небольшим весом. Неравносторонние октабины хорошо помещаются на европаллеты, поэтому их часто приобретают для выполнения международных отправлений.

Применение октабинов

Превосходные эксплуатационные характеристики октабин обеспечили их востребованность при решении самых разных задач. Восьмигранную упаковку часто используют для доставки свежих овощей и фруктов, семян, удобрений, сахара, муки, аграрных культур. Тара подходит для хранения различных сыпучих веществ, тросов, рукавов, кабелей, для чего в ее центр устанавливают вертикальное крепление, выполняющее роль катушки.

Некоторые отечественные производители выпускают под октабины подъемники и конвейеры для максимально удобного применения восьмигранных коробов на промышленных и производственных предприятиях. Реже тару задействуют для упаковки строительных и смазочных материалов, химических реактивов. Для доставки в октабинах жидкой продукции внутрь коробов вставляют полиэтиленовые мешки.

Варианты конструкций

С конструктивной точки зрения октабины состоят из обечайки, образующей стенки, крышки и дна. В зависимости от общего числа составных элементов различают несколько видов тары:

Односоставная - восьмиугольный короб выполнен из цельного куска картона;

Двусоставные - стенки и дно собирают из одного куска картона, а крышку изготавливают отдельно;

Трехсоставные - стенки, крышка и дно изготавливаются из разных кусков материала.

Четырехсоставные - стенки короба выполнены из отдельных картонных полос.

В некоторых случаях октабины имеют самосборное дно, которое складывается по принципу “лепестков” или “ласточкиного хвоста”. Дополнительно элементы конструкции могут фиксироваться с помощью металлического крепежа или скоб.

Дополнительные возможности

Внутренний объем и возможности эксплуатации октабины можно расширить за счет применения дополнительных элементов. Например, для транспортировки сыпучих или жидких грузов внутрь тары укладывают полиэтиленовые пакеты. Для быстрой выгрузки товара в стенках или днище короба можно предусмотреть специальное отверстие. Если для обеспечения свежести и потребительских свойств продукции требуется приток воздуха, в упаковке выполняют вентиляционные зазоры. Для контроля заполненности октабины возможно устройство окна, закрытого прозрачным пластиком.

Штабелирование коробов выполняется с помощью жестких уголков. Для усиления дна, на нем закрепляют ложемент. В этом случае содержимое упаковки можно быстро извлечь путем удаления специальной задвижки, установленной на днище.

Примеры октабинов

Наиболее популярная модель - октабина 350 выполнена из высокопрочного гофрокартона. Ее конструкция состоит из двух крышек и каркаса. Сборка стенок выполняется по биговкам, при этом одна из полос крепится на скобы или клей. Упаковка рассчитана на транспортировку или хранение круглых и овальных товаров.

Еще один востребованный вариант - октабина 351. Телескопическую тару производят из плотного гофрированного картона. Ее конструкция имеет две самосборные крышки и обечайки, которая выполняет роль стенок. Чаще всего такие короба применяются для упаковки сувениров и подарков.

Модели октабинов с двумя крышками, вентиляционные отверстиями на стенках, выполненные из семислойного картона способны выдерживать нагрузку до 1050 килограмм. Упаковка этого типа является отличной заменой деревянной тары. Ее используют для фасовки картофеля, яблок, моркови, поставки свежего урожая фруктов и овощей в супермаркеты и магазины.

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