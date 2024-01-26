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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » ПЭТ бутылки: характеристики и преимущества использования

ПЭТ бутылки: характеристики и преимущества использования

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
nevapet.ru
На сегодняшний день ПЭТ представляет собой очень популярный и широко используемый материал, с успехом заменяющий стекло и другие виды пластика

ПЭТ тара представляет собой современное инновационное решение, которое прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Бутылки, изготовленные из полиэтилентерефталата (ПЭТ), широко используются в различных областях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую отрасли.

Основные характеристики и преимущества ПЭТ тары

На сегодняшний день ПЭТ представляет собой очень популярный и широко используемый материал, с успехом заменяющий стекло и другие виды пластика. Тару из него можно задействовать для хранения как технических, так и пищевых жидкостей. Свою популярность эта продукция приобрела благодаря особым эксплуатационным характеристикам. К их числу можно отнести:

  • устойчивость к истиранию и прочим видам механических воздействий;
  • стойкость к воздействию химических реагентов, кислот, щелочей;
  • низкое влагопоглощение;
  • прочность. Такие изделия без проблем переносят удары и падения;
  • малый вес;
  • износостойкость и размерную стабильность;
  • хорошую светопропускную способность;
  • способность хорошо держать форму;
  • биологическую инертность к продуктам питания и напиткам;
  • возможность выпускать бутылки любого цвета и с любым уровнем прозрачности;
  • доступность вторичной переработки.

Современное производство ПЭТ бутылок постоянно совершенствуется, практикуется внедрение новейших разработок из различных областей промышленности. В последние годы получила широкое распространение технология производства ПЭТ тары из гранул.

Область применения

ПЭТ бутылки широко используются в различных сферах нашей жизни. Они стали незаменимым материалом для упаковки и хранения разнообразной продукции.

В первую очередь, такая тара востребована в пищевой промышленности. В нее разливаются напитки: вода, газировка, соки, чай. Пластиковые бутылки позволяют продукции сохранять свой естественный вкус и качество, а также продлевают сроки хранения.

Еще одна важная область применения ПЭТ тары – фармацевтическая отрасль. Лекарственные препараты, сиропы, витаминные комплексы и другие медицинские средства упаковываются именно в такие бутылки. Благодаря прозрачности материала покупатели могут легко видеть содержимое и контролировать его уровень, а также получать точные дозировки.

В сельском хозяйстве ПЭТ бутылки широко используются для хранения удобрений, пестицидов и других видов продукции.

В химической промышленности в пластиковые емкости разливаются химические растворы, моющие средства, масла и смазки, красители. Прочность тары и защита от протечек позволяют безопасно хранить и перевозить разнообразные вещества.

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