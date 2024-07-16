Мобильные кондиционеры: создайте идеальный климат для себя

К сожалению, не везде можно установить классический кондиционер. Например, это не могут себе позволить сделать люди, проживающие в служебной или в съемной квартире. Как правило, арендодатель не разрешает прибегать к бурению стены, поэтому жильцы оказываются перед выбором: мучиться от жары или приобрести мобильный кондиционер. Он представляет собой специальное устройство, которое поглощает горячий воздух и выделяет холодный. Например, мобильные кондиционеры Electrolux, Hisense или Ballu являются наиболее популярными: они достаточно мощные, но при этом компактные.

Основные преимущества таких устройств

К ним можно отнести:

удобство и мобильность. При необходимости кондиционер легко перемещается с одного места на другое. Его можно смело брать с собой на отдых. По сути это универсальная замена классической настенной системе охлаждения. Только человек при этом не привязан к дому. А это важно для любителей путешествий или просто людей, чья профессиональная деятельность связана с постоянными переездами;

доступная цена. По сравнению со сплит-системой мобильный кондиционер обойдется покупателям намного дешевле. Ведь его достаточно просто купить и настроить: никаких дополнительных плат за установку и монтаж;

можно сразу же применять. Известно, что монтажные работы, связанные с установкой классического кондиционера, в буквальном смысле слова проводятся в порядке очереди. Редко так везет, чтобы рабочие сразу же приехали, все привезли и установили. Как правило, заказчикам приходится ждать, причем не день и не два. А мобильный кондиционер доступен сразу после покупки;

идеален для дачи. Например, хозяева не имеют возможности приезжать сюда слишком часто, а летом в доме душно. Чтобы не возиться с бурением и установкой сплит-системы, куда проще приобрести мобильный кондиционер.

Самое главное, не нужно бурить стену. Причем это относится не только к жильцам съемных квартир: некоторые люди не хотят делать это и в собственное жилье. Все просто: ремонт уже сделан, стены окрашены или на них наклеены обои. Конечно, в идеальном варианте нужно все планировать заранее, но не всегда так получается. Например, хозяева вообще не планировали ставить кондиционер, но по каким-то причинам (например, по состоянию здоровья) все-таки принимают решение его приобрести. Но раз в квартире дорогой ремонт, то трогать стены действительно не стоит. И мобильный кондиционер действительно может решить все проблемы сразу.