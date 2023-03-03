Виды сплит систем: настенные, кассетные, канальные, колонные, потолочные

Сплит-система - это классическая система кондиционирования, представляющая собой комплекс устройств для забора, охлаждения и подачи воздуха. Простейшие сплит-системы состоят из двух блоков: наружного и внутреннего. В наружном модуле находятся компрессор и вентилятор, которые отвечают за забор и охлаждение воздуха. Во внутреннем - интерфейс для управления и фильтр, очищающий воздух от пыли, пыльцы и других загрязнений. Блоки соединены друг с другом трубками.

Разумеется, на рынке существует огромное количество видов сплит-систем, каждый из которых применяется в определенных местах и для решения своих задач. Мы рассмотрим наиболее популярные виды и попробуем описать их в двух словах.

Популярные виды сплит-систем

Кондиционеры различаются по конструкции, месту и способу установки. Выбрать наиболее подходящий вариант сплит-системы вы можете в каталоге интернет-магазина "Лидер". К наиболее распространенным видам сплит-систем относятся:

Настенные модели. Это классические модели для применения в одном помещении: комнате в квартире или жилом доме, офисе. Они состоят всего из двух блоков. Наружный находится со стороны улицы, на фасаде, как правило, под окном, внутренний же вешают на стену в помещении.

Кассетные сплит-системы. Такой кондиционер обычно устанавливают между подвесным потолком и плитой перекрытия, тем самым не занимая пространства в помещении. Он направляет поток воздуха в двух, четырех и более направлениях. Воздухоотвод выходит в помещение и закрывается решеткой.

Канальные. Как и кассетные, канальные сплит-системы прячут под потолком, при этом они могут работать сразу в нескольких помещениях - за счет конструкции из воздуховодов и дополнительных внутренних модулей. С их помощью можно устанавливать свою температуру в каждой комнате.

Колонные. Такие кондиционеры довольно часто применяют в крупных помещениях (например, спортивных клубах, на производствах, складах). Они, как и другие сплит-системы, состоят из вентилятора и внутреннего блока. Однако этот блок имеет большие размеры - приблизительно величиной с холодильник, поэтому он издает шум и занимает место. Это высокопроизводительные устройства, которые стоит устанавливать только на коммерческих площадях или в общественных зданиях.

Потолочные (или настенно-потолочные). Эти сплит-системы монтируют на потолки (иногда - и в нижнюю часть стены). Поток воздуха направляется так, чтобы он не попадал на людей и равномерно распространялся по помещению. От канальных и кассетных систем такие устройства отличаются конструкцией и местом установки: они имеют декоративный корпус и находятся снаружи, а не под навесным или натяжным потолком.

По устройству сплит-системы могут серьезно различаться, а это, в свою очередь, накладывает отпечаток на скорость обслуживания и производительность системы. При выборе модели обязательно учитывайте это.