Как защитить свой дом от насекомых – выбираем москитную сетку

С наступлением тёплых деньков оживает природа, и насекомые в том числе. Многие из них кровососущие, а потому стараются приблизиться максимально близко к человеку, проникая в помещение даже сквозь самые мелкие щели. В подобной ситуации оптимальным решением становятся москитные сетки. Конструктивно они способны обеспечить защиту оконных конструкций любого типа от комаров, мух и мошек, кроме того, москитные сетки задерживают пыль и другие загрязнения.

Благодаря применению в изготовлении подобных изделий современных технологий производителю удаётся создать различные сетки по плотности, в исключительном качестве, прочные и долговечные. В процессе выбора подобных изделий нужно ориентироваться на несколько характеристик одновременно.

Как классифицируются москитные сетки

Друг от друга подобные конструкции отличаются особенностью крепления. Они бывают:

Сетки на липучке или магните – бюджетный вариант, который чаще всего выбирают для летних домиков. Такие сетки отличаются простотой эксплуатации и стоят сравнительно недорого.

Рамочный вариант – наиболее распространённые москитные сетки в Пензе, такой вариант монтируется внутри или снаружи рамы оконного проёма.

Рулонные изделия по конструкции напоминают популярные ролл-шторы и монтируются точно так же.

Раздвижные модели – такие изделия выбирают для алюминиевых окон с раздвижными створками.

Плисе схожи с рулонными, отличаются направлением передвижения – не вертикально, а горизонтально.

Как выбрать оптимальный вариант москитной сетки для домашнего использования

Для изготовления подобных изделий производитель применяет разнообразные материалы, от хлопка полиэстера до нейлона. друг от друга внешне они почти ничем не отличаются, разниться будет только размер ячеек.

Конструкции подобного типа классифицируют также на антимоскитные, антикошка и антипальца. Первые подразумевают средний размер ячеек, последние – усиленную прочность, они не допускают выпадения животных из окна. Самое мелкое плетение сетки у конструкции антипыльца. Такие изделия отличаются гипоаллергеностью и способны служить на протяжении длительного срока благодаря исключительному качеству. Сырьё для производства антимоскитных и других сеток на окна используется более качественное, в том числе, то, что способно эффективно противостоять УФ-лучам и температурным перепадам.