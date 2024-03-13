УКЭП как получить

Как же и где получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)? Давайте разберемся.

УКЭП – самый сильный способ, подписи различной электронной документации. В его основе используется система криптозащиты, одобренная Федеральной службой безопасности. Подписанные данным образом электронные документы можно приравнять к обычным бумажным документам, подписанным собственноручно.

Кроме того, данная подпись дает возможность использовать ее во множестве государственных организаций. С недавнего времени к этому перечню присоединились еще и банки.

Выдача УКЭП физическому лицу

УКЭП производят и выдают сертифицированные удостоверяющие центры с аккредитацией. Она находится в ведении Минцифры - на их сайте есть перечень организаций, которые могут выдавать УКЭП.

Предварительно, перед подачей документов, необходимо изучить тот центр, в который вы направляетесь. Это поможет избежать мошенников или нарваться на компанию без лицензии.

Для того, чтобы получить усиленную квалифицированную электронную подпись необходимо представить в аккредитованное заведение такие документы, как:

паспорт;

ОСАГО;

ИНН.

Кроме того необходимо написать заявление. Оно может быть сдано сразу или после того, как услуга будет оплачена (вместе с квитанцией). При оформлении через МФЦ сама услуга по подаче будет бесплатной. Платным является только создание самого ключа.

Выдача сертификата УКЭП юридическому лицу

Выдается УКЭП юридическим лицам также в удостоверяющих центрах. Однако, в данном случае, к списку документов для физического лица добавляется номер из ЕГРИП (для ИП)

При выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи на ООО или АО требуется:

подтверждение собственных полномочий;

копия устава или другого учредительного документа;

заверенная доверенность на представителя;

копия ЕГРЮЛ;

свидетельство о том, что компания поставлена на налоговый учет.

выписка счета из банка.

Бывают случаи, когда у принимающей стороны возникают вопросы и требуются дополнительные бумаги для подтверждения.

Что предпринять при утере подписи

Как восстановить доступ и снова пользоваться УКЭП – точно также как и при создании новой подписи. Почему? Потому что ее невозможно восстановить. Необходимо заново собирать документы и получать новую УКЭП.

Вся сложность в том, что каждый новый ключ для УКЭП – это совершенно новый шифр и одноразовый сертификат, который невозможно украсть или повторить. Это и защищает УКЭП от подделки и копирования.

Где можно получить УКЭП

Есть возможность воспользоваться одним из нескольких способов - выбирайте свой:

в Федеральной Налоговой службе - ФНС;

в ближайшем МФЦ – необходимо зарегистрировать на сайте и подать заявку и все требуемые документы, ключи поступят на обработку в течение 10 дней с момента ее подачи.

специальные аккредитованные удостоверяющие центры

Гарантийный срок подписи

Как правило, УКЭП действует один год с момента получения. Иногда удостоверяющая ее компания может установить другой период. Также время ее действия напрямую зависит от степени шифрования и средств криптографической защиты, которые были использованы аккредитованным центром.

Если договор на получение УКЭП уже был подписан во время действия сертификата, то все бумаги останутся в силе на весь период активности УКЭП.

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