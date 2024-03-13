УКЭП как получить

ента новостей

02:10
После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»
01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
21:58
ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6
16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
11:38
В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку
11:10
Определили «индекс блина»
09:36
В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера
18:45
Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»
15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков
10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
09:23
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя
09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
08:45
Что с рейтингом кандидатов?
02:10
Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3
00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
20:41
На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура
18:48
В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек
16:55
ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » УКЭП как получить

УКЭП как получить

0
13
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Как же и где получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)? Давайте разберемся.

Как же и где получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)? Давайте разберемся.

УКЭП – самый сильный способ, подписи различной электронной документации. В его основе используется система криптозащиты, одобренная Федеральной службой безопасности. Подписанные данным образом электронные документы можно приравнять к обычным бумажным документам, подписанным собственноручно.

Кроме того, данная подпись дает возможность использовать ее во множестве государственных организаций. С недавнего времени к этому перечню присоединились еще и банки.

Выдача УКЭП физическому лицу

УКЭП производят и выдают сертифицированные удостоверяющие центры с аккредитацией. Она находится в ведении Минцифры - на их сайте есть перечень организаций, которые могут выдавать УКЭП.

Предварительно, перед подачей документов, необходимо изучить тот центр, в который вы направляетесь. Это поможет избежать мошенников или нарваться на компанию без лицензии.

Для того, чтобы получить усиленную квалифицированную электронную подпись необходимо представить в аккредитованное заведение такие документы, как:

  • паспорт;

  • ОСАГО;

  • ИНН.

Кроме того необходимо написать заявление. Оно может быть сдано сразу или после того, как услуга будет оплачена (вместе с квитанцией). При оформлении через МФЦ сама услуга по подаче будет бесплатной. Платным является только создание самого ключа.

Выдача сертификата УКЭП юридическому лицу

Выдается УКЭП юридическим лицам также в удостоверяющих центрах. Однако, в данном случае, к списку документов для физического лица добавляется номер из ЕГРИП (для ИП)

При выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи на ООО или АО требуется:

  • подтверждение собственных полномочий;

  • копия устава или другого учредительного документа;

  • заверенная доверенность на представителя;

  • копия ЕГРЮЛ;

  • свидетельство о том, что компания поставлена на налоговый учет.

  • выписка счета из банка.

Бывают случаи, когда у принимающей стороны возникают вопросы и требуются дополнительные бумаги для подтверждения.

Что предпринять при утере подписи

Как восстановить доступ и снова пользоваться УКЭП – точно также как и при создании новой подписи. Почему? Потому что ее невозможно восстановить. Необходимо заново собирать документы и получать новую УКЭП.

Вся сложность в том, что каждый новый ключ для УКЭП – это совершенно новый шифр и одноразовый сертификат, который невозможно украсть или повторить. Это и защищает УКЭП от подделки и копирования.

Где можно получить УКЭП

Есть возможность воспользоваться одним из нескольких способов - выбирайте свой:

  • в Федеральной Налоговой службе - ФНС;

  • в ближайшем МФЦ – необходимо зарегистрировать на сайте и подать заявку и все требуемые документы, ключи поступят на обработку в течение 10 дней с момента ее подачи.

  • специальные аккредитованные удостоверяющие центры

Гарантийный срок подписи

Как правило, УКЭП действует один год с момента получения. Иногда удостоверяющая ее компания может установить другой период. Также время ее действия напрямую зависит от степени шифрования и средств криптографической защиты, которые были использованы аккредитованным центром.

Если договор на получение УКЭП уже был подписан во время действия сертификата, то все бумаги останутся в силе на весь период активности УКЭП.

Не знаете, как оптимизировать работу ваших сотрудников, в частности отдела кадров? Мы подскажем! Закажите у нас установку и внедрение сервиса электронного документооборота “Добыто”! Это быстрая, доступная и эффективная система КЭДО. Преимущества сервиса: гибкость, оперативность, широкий функционал, расширенная интеграция и защита ваших данных. Работаем со всеми видами электронных подписей, в том числе УНЭП и УКЭП. По всем возникшим вопросам вы можете связаться с нами по e-mail [email protected] или телефону 8-499-302-31-83.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2023, 15:29
Мошенникам станет тяжелее жить: опубликован проект правил идентификации клиентов хостинга
1-05-2021, 20:20
Электронная подпись: особенности и преимущества
1-02-2023, 15:41
В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись
21-12-2017, 14:44
За электронной подписью обращайтесь в Кадастровую палату
31-08-2023, 16:18
Отказные письма: что это и когда они нужны вместо сертификата
2-12-2022, 00:38
Микрозаймы: выгодное онлайн-кредитование

Происшествия на дорогах

0
105
Вчера, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
249
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
232
11-03-2024, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
169
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
Наверх