Отказные письма: что это и когда они нужны вместо сертификата

Когда речь заходит о сертификации товаров, многие предприниматели вздыхают: "Опять эта бумажная волокита! Опять тратить кучу времени и денег!". И это понятно - процесс получения всех этих сертификатов и деклараций действительно непростой и затратный. Но есть хорошая новость! Для ряда товаров можно получить официальное разрешение не проходить обязательное подтверждение соответствия. Это и есть отказное письмо - простой и удобный способ избежать лишней бюрократии. Давайте разберемся, когда оно нужно и как легко его получить.

Не для всех товаров нужен сертификат! Когда можно обойтись отказным письмом

Отказное письмо - это выход для тех, кто устал от обязательной сертификации и декларирования. Если ваш товар не входит в перечень продукции, требующей этих процедур, можно забыть про бумажную волокиту. Просто получите отказное письмо - и спокойно торгуйте без лишних разрешений.

Такой подход подойдет к следующей продукции:

сувенирная;

товары бытового назначения;

канцелярские принадлежности;

изделия ручной работы;

книги, искусственные цветы и другие товары, не вошедшие в перечень продукции, требующей подтверждения соответствия.

Проверить, нужна ли вашему товару сертификация, можно по техническим регламентам, реестру продукции госрегистрации и перечню продукции для декларирования. Если он туда не входит - смело обращайтесь за отказным письмом.

Какие товары могут получить отказное письмо

Конкретнее о товарах, которым не нужна обязательная сертификация:

спортинвентарь (мячи, скакалки, гантели до 5 кг и т.д.);

садовые инструменты (лопаты, грабли, секаторы);

канцтовары (ручки, карандаши, тетради);

бижутерия;

елочные игрушки;

аксессуары (резинки, заколки для волос);

сувенирная продукция;

книги, журналы, альбомы.

Это далеко не полный список. Главное - убедиться, что ваша продукция не попадает под действие техрегламентов и обязательную сертификацию.

Порядок получения

Чтобы получить отказное письмо, необходимо:

Определить орган по сертификации, который может выдать такое письмо. Это могут быть ТПП, аккредитованные центры.

Подготовить пакет документов:

заявление на выдачу отказного письма; техническое описание товара; информацию об изготовителе; код ОКПД2 или ТН ВЭД.

Подать документы в выбранную организацию.

Получить готовое отказное письмо.

Весь процесс занимает от 3 до 5 рабочих дней и не требует личного присутствия.

Заключение

Отказное письмо - это реальная возможность обойтись без сертификации товаров. Его можно сравнить с пропуском, который официально разрешает продавать или ввозить продукцию без лишних бумаг.

Главное - убедиться, что ваши товары действительно не попадают под действие обязательных требований. Если это так - отказное письмо поможет сэкономить кучу времени и денег на сертификации. Получить его несложно и быстро. Так что не стесняйтесь пользоваться этой возможностью и избегайте ненужной