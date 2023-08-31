Отказные письма: что это и когда они нужны вместо сертификата

Когда речь заходит о сертификации товаров, многие предприниматели вздыхают: "Опять эта бумажная волокита! Опять тратить кучу времени и денег!". И это понятно - процесс получения всех этих сертификатов и деклараций действительно непростой и затратный. Но есть хорошая новость! Для ряда товаров можно получить официальное разрешение не проходить обязательное подтверждение соответствия. Это и есть отказное письмо - простой и удобный способ избежать лишней бюрократии. Давайте разберемся, когда оно нужно и как легко его получить.
Не для всех товаров нужен сертификат! Когда можно обойтись отказным письмом
Отказное письмо - это выход для тех, кто устал от обязательной сертификации и декларирования. Если ваш товар не входит в перечень продукции, требующей этих процедур, можно забыть про бумажную волокиту. Просто получите отказное письмо - и спокойно торгуйте без лишних разрешений.
Такой подход подойдет к следующей продукции:
- сувенирная;
- товары бытового назначения;
- канцелярские принадлежности;
- изделия ручной работы;
- книги, искусственные цветы и другие товары, не вошедшие в перечень продукции, требующей подтверждения соответствия.
Проверить, нужна ли вашему товару сертификация, можно по техническим регламентам, реестру продукции госрегистрации и перечню продукции для декларирования. Если он туда не входит - смело обращайтесь за отказным письмом.
Какие товары могут получить отказное письмо
Конкретнее о товарах, которым не нужна обязательная сертификация:
- спортинвентарь (мячи, скакалки, гантели до 5 кг и т.д.);
- садовые инструменты (лопаты, грабли, секаторы);
- канцтовары (ручки, карандаши, тетради);
- бижутерия;
- елочные игрушки;
- аксессуары (резинки, заколки для волос);
- сувенирная продукция;
- книги, журналы, альбомы.
Это далеко не полный список. Главное - убедиться, что ваша продукция не попадает под действие техрегламентов и обязательную сертификацию.
Порядок получения
Чтобы получить отказное письмо, необходимо:
- Определить орган по сертификации, который может выдать такое письмо. Это могут быть ТПП, аккредитованные центры.
- Подготовить пакет документов:
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- заявление на выдачу отказного письма;
- техническое описание товара;
- информацию об изготовителе;
- код ОКПД2 или ТН ВЭД.
- Подать документы в выбранную организацию.
- Получить готовое отказное письмо.
Весь процесс занимает от 3 до 5 рабочих дней и не требует личного присутствия.
Заключение
Отказное письмо - это реальная возможность обойтись без сертификации товаров. Его можно сравнить с пропуском, который официально разрешает продавать или ввозить продукцию без лишних бумаг.
Главное - убедиться, что ваши товары действительно не попадают под действие обязательных требований. Если это так - отказное письмо поможет сэкономить кучу времени и денег на сертификации. Получить его несложно и быстро. Так что не стесняйтесь пользоваться этой возможностью и избегайте ненужной
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