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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Отказные письма: что это и когда они нужны вместо сертификата

Отказные письма: что это и когда они нужны вместо сертификата

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Отказные письма позволяют обойтись без сертификата соответствия для определенных товаров. Узнайте подробно, что это, когда нужны, для каких товаров выдаются и как получить.

Когда речь заходит о сертификации товаров, многие предприниматели вздыхают: "Опять эта бумажная волокита! Опять тратить кучу времени и денег!". И это понятно - процесс получения всех этих сертификатов и деклараций действительно непростой и затратный. Но есть хорошая новость! Для ряда товаров можно получить официальное разрешение не проходить обязательное подтверждение соответствия. Это и есть отказное письмо - простой и удобный способ избежать лишней бюрократии. Давайте разберемся, когда оно нужно и как легко его получить.

Не для всех товаров нужен сертификат! Когда можно обойтись отказным письмом

Отказное письмо - это выход для тех, кто устал от обязательной сертификации и декларирования. Если ваш товар не входит в перечень продукции, требующей этих процедур, можно забыть про бумажную волокиту. Просто получите отказное письмо - и спокойно торгуйте без лишних разрешений.

Такой подход подойдет к следующей продукции:

  • сувенирная;
  • товары бытового назначения;
  • канцелярские принадлежности;
  • изделия ручной работы;
  • книги, искусственные цветы и другие товары, не вошедшие в перечень продукции, требующей подтверждения соответствия.

Проверить, нужна ли вашему товару сертификация, можно по техническим регламентам, реестру продукции госрегистрации и перечню продукции для декларирования. Если он туда не входит - смело обращайтесь за отказным письмом.

Какие товары могут получить отказное письмо

Конкретнее о товарах, которым не нужна обязательная сертификация:

  • спортинвентарь (мячи, скакалки, гантели до 5 кг и т.д.);
  • садовые инструменты (лопаты, грабли, секаторы);
  • канцтовары (ручки, карандаши, тетради);
  • бижутерия;
  • елочные игрушки;
  • аксессуары (резинки, заколки для волос);
  • сувенирная продукция;
  • книги, журналы, альбомы.

Это далеко не полный список. Главное - убедиться, что ваша продукция не попадает под действие техрегламентов и обязательную сертификацию.

Порядок получения

Чтобы получить отказное письмо, необходимо:

  • Определить орган по сертификации, который может выдать такое письмо. Это могут быть ТПП, аккредитованные центры.
  • Подготовить пакет документов:
    • заявление на выдачу отказного письма;
    • техническое описание товара;
    • информацию об изготовителе;
    • код ОКПД2 или ТН ВЭД.
  • Подать документы в выбранную организацию.
  • Получить готовое отказное письмо.

Весь процесс занимает от 3 до 5 рабочих дней и не требует личного присутствия.

Заключение

Отказное письмо - это реальная возможность обойтись без сертификации товаров. Его можно сравнить с пропуском, который официально разрешает продавать или ввозить продукцию без лишних бумаг.

Главное - убедиться, что ваши товары действительно не попадают под действие обязательных требований. Если это так - отказное письмо поможет сэкономить кучу времени и денег на сертификации. Получить его несложно и быстро. Так что не стесняйтесь пользоваться этой возможностью и избегайте ненужной

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