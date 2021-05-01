Электронная подпись: особенности и преимущества

Электронная подпись (ЭП) служит заменой ручной подписи в электронных документах. Она может потребоваться физическим и юридическим лицам. Такая подпись облегчает документооборот. Заказать ее можно на сайте https://uc-itcom.ru/.

Назначение

С помощью электронной подписи экономится время. Она позволяет выполнить регистрационные процедуры, ради которых раньше нужно было находиться в очередях. Она требуется для:

замены паспорта;

получения загранпаспорта;

регистрации по месту проживания;

сдачи налоговой декларации;

приобретения недвижимости на торгах;

подачи жалобы.

Это только несколько возможностей. Юридические лица благодаря электронной подписи имеют право на дистанционное участие в торгах, взаимодействия с налоговыми органами, организацию электронного документооборота. Требуется только подключение к сети.

Электронную подпись не получится увидеть, она представлена в виде уникальных символов, которые сгенерированы с помощью криптографического шифрования. Ее трудно подделать, и поэтому она считается востребованным средством защиты документов.

Главные плюсы

Электронная подпись нужна гражданам, руководителям организаций. С ее помощью:

повышается конфиденциальность по документообмену;

снижаются финансовые риски;

обеспечивается юридическая сила документов;

уменьшаются траты на подготовку, доставку, учет, хранение документации.

Пользователи выбирают такую подпись для работы с бумагами, взаимодействия с разными органами. Еще она отлично заменяет рукописную подпись.

Разновидности подписей

Электронные подписи применяются в разных целях. В зависимости от назначения они делятся на несколько видов:

Простая. Создана с помощью кодов и паролей. У нее ограниченная сфера использования. Ее выбирают для контакта с государственными, муниципальными органами. К примеру, она выбирается для подачи запроса или заявления на услуги.

Усиленная неквалифицированная. Подпись создана с применением криптографических средств. Она надежная. Служит подтверждением факта подписи и ее неизменности. Нужна для завершения документов, в которых не нужна печать.

Усиленная квалифицированная. Создается аккредитованной удостоверяющей организацией. Эта подпись может применяться без ограничений, поскольку имеет юридическую силу, как и обычная подпись человека.

Итак, для многих процедур требуется ЭП. Такая подпись упрощает жизнь, облегчает многие процедуры. Именно поэтому она остается востребованной.