Электронная подпись: особенности и преимущества

Электронная подпись (ЭП) служит заменой ручной подписи в электронных документах. Она может потребоваться физическим и юридическим лицам. Такая подпись облегчает документооборот. Заказать ее можно на сайте https://uc-itcom.ru/.
Назначение
С помощью электронной подписи экономится время. Она позволяет выполнить регистрационные процедуры, ради которых раньше нужно было находиться в очередях. Она требуется для:
- замены паспорта;
- получения загранпаспорта;
- регистрации по месту проживания;
- сдачи налоговой декларации;
- приобретения недвижимости на торгах;
- подачи жалобы.
Это только несколько возможностей. Юридические лица благодаря электронной подписи имеют право на дистанционное участие в торгах, взаимодействия с налоговыми органами, организацию электронного документооборота. Требуется только подключение к сети.
Электронную подпись не получится увидеть, она представлена в виде уникальных символов, которые сгенерированы с помощью криптографического шифрования. Ее трудно подделать, и поэтому она считается востребованным средством защиты документов.
Главные плюсы
Электронная подпись нужна гражданам, руководителям организаций. С ее помощью:
- повышается конфиденциальность по документообмену;
- снижаются финансовые риски;
- обеспечивается юридическая сила документов;
- уменьшаются траты на подготовку, доставку, учет, хранение документации.
Пользователи выбирают такую подпись для работы с бумагами, взаимодействия с разными органами. Еще она отлично заменяет рукописную подпись.
Разновидности подписей
Электронные подписи применяются в разных целях. В зависимости от назначения они делятся на несколько видов:
- Простая. Создана с помощью кодов и паролей. У нее ограниченная сфера использования. Ее выбирают для контакта с государственными, муниципальными органами. К примеру, она выбирается для подачи запроса или заявления на услуги.
- Усиленная неквалифицированная. Подпись создана с применением криптографических средств. Она надежная. Служит подтверждением факта подписи и ее неизменности. Нужна для завершения документов, в которых не нужна печать.
- Усиленная квалифицированная. Создается аккредитованной удостоверяющей организацией. Эта подпись может применяться без ограничений, поскольку имеет юридическую силу, как и обычная подпись человека.
Итак, для многих процедур требуется ЭП. Такая подпись упрощает жизнь, облегчает многие процедуры. Именно поэтому она остается востребованной.