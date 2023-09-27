Мошенникам станет тяжелее жить: опубликован проект правил идентификации клиентов хостинга

Минцифры опубликовало проект постановления правительства «Об утверждении Правил идентификации и (или) аутентификации лиц, обратившихся к провайдеру хостинга в целях получения вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения.

Проект постановления определяет порядок идентификации провайдеров хостингов как для физических, так и для юридических лиц через четыре возможных способа: посредством инфраструктуры Госуслуг и Единой биометрической системы (ИБС), подтверждения через усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), через перевод со счета в банке России или другие страны ЕАЭС, а также посредством личного обращения.

Для тех, кто захочет авторизоваться лично, потребуется ряд документов. Для ИП необходим паспорт и выписка из ЕГРИП, для представителей юридических лиц потребуется выписка из ЕГРЮЛ и документ, который подтверждает их полномочия на заключение договора с хостером. Для физических лиц потребуется документ, удостоверяющий личность.

В настоящий момент Россия «систематизирует» интернет, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Ранее интернет был «черной дырой», в котором законные практики сочетались с незаконными. Но по мере развития цифровизации и большего включения россиян в интернет мы столкнулись с рядом отрицательных следствий такой черной дыры, которые все больше и больше затрагивают жизнь обычных россиян. Это, прежде всего, касается развития мошенничества. В сети присутствует множество фишинговых сайтов, которые беспрепятственно регистрируют новые страницы, в случае их блокировки. Напомню, что уже сейчас выявлена 261 тысяча киберпреступлений, это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Когда мы не знаем кто «стоит» за экраном, мы развязываем мошенникам руки», – отметил депутат.

«Напомню, что помимо идентификации, будет реализовано ведение реестра провайдеров хостинга, а также внедрение правил ведения реестра и требований к провайдерам для включения в реестр. Что важно – провайдеры будут обязаны предоставить необходимую информацию для проведения оперативно‑розыскных мероприятий. Считаю, что такие действия положительно скажутся на снижении количества киберпреступлений в России», – заключил парламентарий.

Регулирование деятельности хостинг–провайдеров ужесточается в связи с поправками в федеральные законы «О связи» и «Об информации», подписанные президентом Владимиром Путиным 31 июля.