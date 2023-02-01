В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приступили к разработке законодательной инициативы, после принятия которой россияне смогут направлять в электронном виде разрешения на обработку персональных данных российским банкам и страховщикам только при наличии усиленной электронной подписи. Аналитики финансового рынка считают, что такое решение может помешать развитию банковского сектора России: получить усиленную электронную подпись сложнее, а, значит, уменьшится объем услуг, которые банки оказывают своим клиентам дистанционно. Участники рынка предполагают, что требование применения только усиленной электронной подписи снизит конверсию до 15%.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что депутаты будут работать над законопроектом вместе с руководителями и профильными специалистами российских банков.

«Задача каждого законопроекта – оптимизировать процессы в экономике. Поэтому предложения банковского сектора, безусловно, будут приняты во внимание», - сказал парламентарий.

Новый законопроект разрешит гражданам страны взаимодействовать с банками и страховыми компаниями дистанционно только при использовании усиленной электронной подписи. Такая подпись шифруется с помощью криптографических алгоритмов и ключей, благодаря которым можно безошибочно идентифицировать пользователя, подписавшего электронный документ. Многие считают такой формат подписи гораздо более надежным с точки зрения защиты персональных данных россиян.

Но экспертное сообщество подчеркивает, что в процессе трехлетнего использования обычной электронной подписи прецедентов нарушения каких-либо прав россиян выявлено не было. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, заявил, что в последние годы с граждан собирают все больше персональных данных, и использование биометрических данных – только последняя волна развития этого тренда.

«Переход на усиленную электронную подпись при выдаче разрешения на их использование, по-видимому, связан с желанием государства лучше защитить эти данные. В то же время, по заявлениям участников рынка, простая электронная подпись пока неплохо справляется с этой задачей, и необходимость в усложнении процедуры выглядит не такой уж очевидной. Сейчас оценить потенциальный ущерб для банков довольно сложно. Однако, учитывая существенно меньшую распространенность усиленных цифровых подписей среди населения, он может быть значительным, поскольку банкам станет заметно сложнее оказывать дистанционные финансовые услуги», - сказал Игорь Додонов.

Аналитик уверен, что, если в окончательном варианте будет принят компромиссный вариант законопроекта, в котором будет учтено мнение финансового сообщества, потрясений в секторе удастся избежать.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что государство предъявляет высокие требования к вопросам защиты персональных данных, однако все понимают важность достижения баланса: для общества важна и бесперебойная работа банковского сектора, который переживает крайне сложный период.

«В настоящий момент цифровая инфраструктуры страны стала объектом активных кибератак. Особенно уязвимыми здесь становится граждане, информация о которых становится доступной мошенникам из-за утечек, вызванных такими кибератаками. Поэтому наша задача, прежде всего, защитить людей. Однако в рамках подготовки законопроектов депутаты Госдумы всегда тщательно прорабатывают все предложения и проводят множественные консультации с представителями заинтересованных секторов экономики. Так же будет построена работа и над новой законодательной инициативой. Уверен, что мы найдем оптимальный вариант, который позволит повысить уровень защиты персональных данных наших граждан, и не приведет к снижению конверсии», - заметил парламентарий.

Напомним, что с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года в России согласно постановлению правительства от 15 июля 2021 года проходил эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Минцифры России также запустило эксперимент по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Возможность авторизации пользователей через портал «Госуслуги» использовали, в частности, такие компании, как «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter. При этом в ходе еще одного эксперимента, который проводился на протяжении последних трех лет, россияне могли использовать в этих целях простую электронную подпись, которой обладают уже более ста миллионов граждан РФ.