В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приступили к разработке законодательной инициативы, после принятия которой россияне смогут направлять в электронном виде разрешения на обработку персональных данных российским банкам и страховщикам только при наличии усиленной электронной подписи. Аналитики финансового рынка считают, что такое решение может помешать развитию банковского сектора России: получить усиленную электронную подпись сложнее, а, значит, уменьшится объем услуг, которые банки оказывают своим клиентам дистанционно. Участники рынка предполагают, что требование применения только усиленной электронной подписи снизит конверсию до 15%.
Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что депутаты будут работать над законопроектом вместе с руководителями и профильными специалистами российских банков.
Новый законопроект разрешит гражданам страны взаимодействовать с банками и страховыми компаниями дистанционно только при использовании усиленной электронной подписи. Такая подпись шифруется с помощью криптографических алгоритмов и ключей, благодаря которым можно безошибочно идентифицировать пользователя, подписавшего электронный документ. Многие считают такой формат подписи гораздо более надежным с точки зрения защиты персональных данных россиян.
Но экспертное сообщество подчеркивает, что в процессе трехлетнего использования обычной электронной подписи прецедентов нарушения каких-либо прав россиян выявлено не было. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, заявил, что в последние годы с граждан собирают все больше персональных данных, и использование биометрических данных – только последняя волна развития этого тренда.
Аналитик уверен, что, если в окончательном варианте будет принят компромиссный вариант законопроекта, в котором будет учтено мнение финансового сообщества, потрясений в секторе удастся избежать.
Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что государство предъявляет высокие требования к вопросам защиты персональных данных, однако все понимают важность достижения баланса: для общества важна и бесперебойная работа банковского сектора, который переживает крайне сложный период.
Напомним, что с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года в России согласно постановлению правительства от 15 июля 2021 года проходил эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Минцифры России также запустило эксперимент по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Возможность авторизации пользователей через портал «Госуслуги» использовали, в частности, такие компании, как «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter. При этом в ходе еще одного эксперимента, который проводился на протяжении последних трех лет, россияне могли использовать в этих целях простую электронную подпись, которой обладают уже более ста миллионов граждан РФ.