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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 05 » Руководство для начинающих пользователей КонсультантПлюс: базовые инструкции

Руководство для начинающих пользователей КонсультантПлюс: базовые инструкции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Представляем базовые инструкции для начинающих пользователей КонсультантПлюс:как правильно начать работать в системе, как найти нужную информацию

Это краткое руководство для пользователей КонсультантПлюс, которое содержит основные инструкции по работе в системе. Оно будет полезно педагогам и студентам юрфака, юристам, экономистам, бухгалтерам и другим специалистам, которым важно знать правовые нормы и следить за изменениями в законодательстве.

Кратко о КонсультантПлюс

КонсультантПлюс (Consultant Plus) - это полная база актуальной правовой информации. В ней можно найти любой нормативный документ, получить разъяснения по нему, посмотреть изменения и примеры из судебной практики, скачать типовые формы документов и познакомиться с законопроектами. Функций много, база масштабная, поэтому без инструкции разобраться сложно.

Инструкции по работе с КонсультантПлюс

Как правильно начать работать в системе

Как найти нужную информацию

Быстрый поиск

Карточка поиска

Специальный поиск судебной практики

Как эффективно работать с документами

Выбор профиля

Путеводители

Закладки

Как правильно начать работать в системе

После входа в систему рекомендуется настроить её под себя. Для этого выберите профиль в верхнем левом углу (под логотипом КонсультантПлюс).

Доступны следующие варианты профиля:

  • универсальный;

  • универсальный для бюджетных организаций;

  • для кадровых специалистов;

  • для бухгалтеров;

  • для бухгалтеров бюджетных организаций;

  • для юристов;

  • для специалистов по закупкам.

Ваш выбор повлияет на отображение информации на главной странице - система предложит наиболее подходящие новости, документы, справочную информацию и полезные инструменты.

Как найти нужную информацию

Быстрый поиск

Используйте быстрый поиск, если запрос неточен. Результаты подскажут, в каком направлении искать дальше.

Введите ключевые слова, вопрос, полное или частичное название нужного документа в поисковую строку на стартовой странице. Нажмите «Найти», чтобы перейти к ответам. На странице с ответами можно уточнить запрос, используя фильтр по разделам (законодательство, судебная практика, консультации или формы документов).

Обратите внимание - по умолчанию система показывает не все документы, а только 50 наиболее релевантных. Чтобы увидеть больше материалов по теме и использовать фильтры по дате, ключам и видам документов, нажмите кнопку «Все результаты поиска».

Карточка поиска

Ищите через карточку поиска, если точно знаете, что вам нужно.

Ссылка на карточку поиска расположена на стартовой странице под строкой быстрого поиска. Вы можете сразу кликнуть на нужную категорию, а затем задать дополнительные параметры фильтрации: дату, тип документа, ключевые слова.

Доступ к карточке поиска также возможен с любой страницы - ссылка на неё дублируется на панели инструментов.

Специальный поиск судебной практики

Пользуйтесь этой функцией для поиска по судебным архивам.

Поиск судебной практики доступен только для универсального и юридического профиля. Ссылка на него есть на стартовой странице в блоке с инструментами (правый нижний угол). С его помощью можно найти судебные решения по описанию проблемы или фрагменту документа. Выдача формируется с помощью алгоритмов ИИ.

Как эффективно работать с документами

Путеводители

Путеводители предлагают готовые цепочки для решения типовых вопросов, возникающих в работе специалистов. С их помощью можно быстро изучить тему, посмотреть связанные с ней документы и узнать порядок необходимых действий.

Если в результатах поиска есть путеводители, то изучение вопроса лучше начинать с них.

Закладки

Чтобы повторно не искать пункты в документах, добавляйте их в закладки. Для этого нужно нажать на звёздочку внутри документа (слева от текста напротив каждого подзаголовка).

Вы также можете сохранить результат поиска или целый документ, нажав «Избранное» в верхнем правом углу панели инструментов и в выпавшем меню выбрать пункт "Добавить в Избранное"

Закладки сохраняются в разделе «Избранное». Он расположен на панели инструментов (полоска наверху страницы).

Журнал

Если вы забыли сохранить документ в «Избранном», можно вернуться к нему, посмотрев историю действий в «Журнале».

Ссылка на «Журнал» расположена на панели инструментов в правом углу, рядом с «Избранным».

Что делать, если инструкции по работе с КонсультантПлюс не дают ответа на ваш вопрос

КонсультантПлюс предлагает подробные руководства и пошаговые методички по использованию платформы для школьников и студентов. Скачать их можно на сайте официального разработчика - КАДИС. Также у сервиса есть учебный центр, который проводит бесплатные обучающие семинары.

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